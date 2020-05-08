Huzurevlerine yüz siperliği desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Huzurevlerine yüz siperliği desteği

Huzurevlerine yüz siperliği desteği
08.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:52

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tamamen yerli üretimle salgına karşı verilen mücadeleye destek vermeye devam ediyor.

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tamamen yerli üretimle salgına karşı verilen mücadeleye destek vermeye devam ediyor. ARED, ürettiği 2 bin 500'e yakın yüz siperliğini, öncelikli olduğunu tespit ettiği 5 şehirdeki 30 yaşlı bakım evine dağıttı. ARED, daha önce de sağlık çalışanlarını operasyon sırasında virüsten koruyacak olan Koronavirüs Ventilasyon Siperlerini üretip 40 ildeki 125 hastaneye bağışlamıştı

Türkiye'de 9 milyar dolarlık büyüklük ile 125 bin kişiye istihdam sağlayan endüstriyel reklamcılık sektörü, Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay entübasyon işlemi sırasında sağlık çalışanlarını korumak için Koronavirüs Ventilasyon Siperi üreten Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), şimdi de huzurevi sakinlerini korumak için yüz siperliği üretip dağıtımını gerçekleştirdi.

5 büyük şehirde tamamlandı

Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Koronavirüs Ventilasyon Siperleri'nin Nisan ayında 125 hastaneye bağışlandığını belirten ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, şöyle konuştu: "Tedarikçi ve üretici üyelerimizin destekleriyle salgınla mücadeleye destek vermeyi sürdürüyoruz. 2 bin 500'e yakın yüz siperliği üretip İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya'daki 30 noktada huzurevlerine dağıtımını gerçekleştirdik. Söz konusu çalışmayla yaş almış değerli huzurevi sakinleri ve çalışanlarını virüsten korumak istedik. Gelecekte de salgın sürecinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haberler
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haberler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Destici
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Demet Akalın Ersin Korkut
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Huzurevlerine yüz siperliği desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:30:58. #1.14#
title