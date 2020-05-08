Huzurevlerine yüz siperliği desteği

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tamamen yerli üretimle salgına karşı verilen mücadeleye destek vermeye devam ediyor.

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tamamen yerli üretimle salgına karşı verilen mücadeleye destek vermeye devam ediyor. ARED, ürettiği 2 bin 500'e yakın yüz siperliğini, öncelikli olduğunu tespit ettiği 5 şehirdeki 30 yaşlı bakım evine dağıttı. ARED, daha önce de sağlık çalışanlarını operasyon sırasında virüsten koruyacak olan Koronavirüs Ventilasyon Siperlerini üretip 40 ildeki 125 hastaneye bağışlamıştı

Türkiye'de 9 milyar dolarlık büyüklük ile 125 bin kişiye istihdam sağlayan endüstriyel reklamcılık sektörü, Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay entübasyon işlemi sırasında sağlık çalışanlarını korumak için Koronavirüs Ventilasyon Siperi üreten Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), şimdi de huzurevi sakinlerini korumak için yüz siperliği üretip dağıtımını gerçekleştirdi.

5 büyük şehirde tamamlandı

Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Koronavirüs Ventilasyon Siperleri'nin Nisan ayında 125 hastaneye bağışlandığını belirten ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, şöyle konuştu: "Tedarikçi ve üretici üyelerimizin destekleriyle salgınla mücadeleye destek vermeyi sürdürüyoruz. 2 bin 500'e yakın yüz siperliği üretip İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya'daki 30 noktada huzurevlerine dağıtımını gerçekleştirdik. Söz konusu çalışmayla yaş almış değerli huzurevi sakinleri ve çalışanlarını virüsten korumak istedik. Gelecekte de salgın sürecinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler