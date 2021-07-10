Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
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Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında

Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, pandeminin ardından normalleşme sürecinde, lavanta bahçelerini ziyaret ederek, salıncakta sallandı, mor tarlalarda hatıra fotoğrafları çektirdi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, pandeminin ardından normalleşme sürecinde, lavanta bahçelerini ziyaret ederek, salıncakta sallandı, mor tarlalarda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Pandemi dönemi tedbirleri kapsamında uzun bir süredir dışarıya çıkamayan Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar için lavanta tarlalarında etkinlik düzenlendi. Mor tarlaları gezip, hatıra fotoğrafları çektiren, yaşlılar, kurulan salıncaklarda sallandı. 

İlk defa bir lavanta bahçesinde gezdiğini söyleyen huzur evi sakinlerinden Azimet Küçükşahin, "Huzurevi olarak buraya gezmeye geldik. Burası çok hoşumuza gitti. Ben asker emeklisiyim. Ben ilk sefer böyle bir tarlaya giriyorum. Çok mutluyuz. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Bundan sonra buraya sürekli geliriz sık sık da gelmek istiyoruz" dedi. Ali Osman Mert, ise, "Bugün bizleri buraya gezmeye getirdiler. Çok beğendik, bol bol hatıra fotoğrafı çekildik. Salıncakta sallandık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.Kurum psikoloğu Özge Kasırga, huzurevi olarak lavanta bahçesi etkinliği düzenlediklerini belirterek, "1,5 yıldır süren pandemi sebebiyle 20 yaşlımızla birlikte uzun süre karantina döneminde kaldığımızdan dolayı yaşlılarımız sosyalleşemedi. 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkması nedeniyle de her hafta birkaç etkinlik olacak şekilde yaşlılarımızın sosyalleşmesi ve akran iletişimlerini güçlendirmek amacıyla farklı programlara yer veriyoruz. Bu hafta da etkinliğimiz lavanta bahçesi oldu. Bahçe sahipleri 20 yaşlımızı kuruluşumuzun adına bizi burada misafir ettiler. Yaşlılarımız hem renkli bir ortamda hem de burada dışarıdan gelen misafirlerle sosyalleşerek bu anın keyfini çıkardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

? Lavanta bahçesi sahibi Selma Şentürk, bahçelerinde değerli büyüklerini ağırladıklarını ifade ederek, "Her birinin ayrı ayrı hikayelerini kendilerinden dinledik. Misafirlerimiz bizleri o kadar çok mutlu ettiler ki şimdiye kadar gelen tüm misafirlerin en değerlileriydi bizler için. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Kendilerini her zaman için bekliyoruz. En kısa zamanda bizlerde kendilerini ziyarete gideceğiz. Allah öncelikle onlara sağlık versin" diye konuştu.


Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında
Huzurevi sakinleri lavanta tarlalarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın

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