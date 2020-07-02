Huzurevi alım şartları nelerdir? Devlet huzurevine başvuru nasıl yapılır? Huzurevi kimlere ücretsizdir? 2020 Özel huzurevi fiyatları nedir? Huzurevi kaydı için istenen belgeler nelerdir? Devlet huzurevine kayıt olmak için şartlar nelerdir? Huzurevine ziyaret nasıldır? Huzurevinin içinde neler var? İstanbul'da bulunan huzurevleri nelerdir?

Evde bakılamayan, hastanede yatırılmayan 60 yaş ve üstü kişilerin kaldıkları fiziksel ve psikolojik terapi merkezidir. Bulaşıcı sağlık problemi bulunmayan, alkol ve madde bağımlılığı kuralların belirlediği kişiler bu kurumlarda kalabilirler. Kabul edildikten sonra, kişiler diledikleri zaman kurumdan ayrılabilirler. Gerekli tüm bölümlerin bulunduğu kurumda hobi odaları, yemekhane, kafeterya ve kişisel bakım odaları bulunmaktadır.

HUZUREVİNDE SAĞLANAN BAŞLICA HİZMETLER NELERDİR?

-Yiyecek ve içecek ihtiyaçları günün her saatinde düzenli olarak karşılanır.

-Kişisel temizliğe ve çevre bakımında gerekli önem verilir.

-Yapabilecekleri aktiviteler sağlanır.

-Müzik terapisi yaptırılır.

-24 saat internetten canlı yayın izleme olanaklarına sahiptirler.

-Eğitim hizmetleri isteğe göre şekillenmektedir.

DEVLET HUZUREVİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kişi huzurevinde yaşamaya karar verdiğinde ilk olarak en yakın huzurevine gidip dilekçe doldurması gerekmektedir. 183 arayarak başvuru yapabilirler. Ciddi sağlık sorunu yaşıyor ve evden çıkamıyorsa, evden alınıp merkeze götürülür. Gerekli şartların başında 60 yaş ve üstü olmak zorundadır. 60 yaş altı huzurevine kabul edilmemektedir. Gerekli belgeler toplandıktan sonra eğer alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yoksa, maddi açıdan zorluk yaşıyorsa ve herhangi bir bulaşıcı rahatsızlığı yoksa huzurevine kabul edilir.

2020 ÖZEL HUZUREVLERİ FİYATLARI

Devlet huzurevleri ücretsizdir. Özel huzurevleri ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

En düşük ücret: 1159,95 TL

En yüksek ücret: 1.5000,00 TL

Yıllık olarak belirle anne aidat ücreti:

Taban ücreti (en düşük ücreti):69,07 TL + KDV

Taban ücreti (en düşük ücreti): 76,06 TL+KDV

Günlük bakım ücretleri:

Taban ücreti (en düşük ücreti):75,84 TL+KDV

Taban ücreti (en düşük ücreti): 92,06 TL+KDV

Günlük temizlik ücreti:

Taban ücreti (en düşük ücreti):126,59 TL+KDV

Taban ücreti (en düşük ücreti): 133,37 TL+KDV

Hemşire Refakat Ücreti (Günlük)

Taban ücreti (en düşük ücreti): 207,01 TL+KDV

Taban ücreti (en düşük ücreti):255,63 TL+KDV

Hemşire Refakat Ücreti (1 Saatlik)

Taban ücreti (en düşük ücreti):62,00 TL+KDV

Taban ücreti (en düşük ücreti):84,46 TL+KDV

HUZUREVİ KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

-Kişinin başvuru belgesi

-T.C. kimlik numarası kuruma verilmelidir.

-Kişinin maddi durumunu belgelemesi gerekmektedir. Maaşı veya gelir kaynağını gösteren belgeyi kuruma sunmalıdır.

-Sağlık raporu gereklidir. Sunulan rapora göre huzurevinde görevli kişi kalıp kalamayacağına karara verecektir.

DEVLET HUZUREVİNE KAYIT OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Huzurevler,nde kalamak için başvuru yapan kişiler sıkı denetimden geçirilmektedir. Araştırmanın nedeni diğer hastaların sağlığı ve güvenliğidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan kişiler bu konuda gerekli özeni göstermektedir.

-60 yaş ve üstü olma şartı mevcuttur.

-Hastanın yatalak olmaması gerekmektedir. Kendi tuvalet ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

-Akıl sağlığının yerinde olması gerekmektedir.

-Bulaşıcı hastalığının bulunmaması diğer hastaların sağlığı için çok önemlidir.

-Hasta alkollü veya madde bağımlısı olmaması gerekmektedir. Böyle durumlarda diğer hastaların güvenliği düşünülmektedir.

-Yoksunluk durumunun olmaması gerekir. Hastanın çocukları maddi yetersizlik durumunu ispat etmelidir.

HUZUREVLERİNDE ZİYARET NASILDIR?

Huzurevinde ki kişi görüşmek istediği takdirde gerçekleşir. Kişi görüşmek istemez ise en yakını bile olsanız görüşme sağlanmaz. Huzur Evinde misafirler için ayrılmış bölüm bulunmaktadır. Yaşlı kişiler istedikleri zaman kurumdan ayrılabilir yada sağlık problemi yaşadıklarında yaşlı bakım evine veya rehabilitasyon merkezine gönderilebilir. Güvenlik konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. 7/24 kamera ile izlenmektedir. Sık sık kurum denetim edilmektedir.

HUZUREVİ KİMLERE ÜCRETSİZDİR?

huzurevleri koşullar sağlandığı takdirde ücretsiz olmaktadır. Ücretsiz olarak huzurevinde kalabilecek kişiler;

-Kanunen bakma yükümlü yakının olmaması,

-60 yaş üstü kişiler,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olamamış kişiler,

-Hiçbir mal varlığına sahip olmayan kişiler,

-Hayatını devam ettirecek hiç gelirinin olmaması durumda bu kişiler ücretsiz olarak devlet huzur evlerinde kalabilirler.

HUZUREVLERİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Huzurevlerinde yaşlı kişilerin rahat ve eğlenceli vakit geçirmeleri için gerekli tüm imkanlar sağlamıştır. Herhangi bir sağlık problemlerinde anında müdahale için doktor muayene odası bulunmaktadır. Eğlenceli vakit için hobi atölyesi, kafeterya bulunur. Ayrıca yemekhane, kişisel bakım odası, kütüphane, ibadethane, merkezi ısıtma ve klima huzurevi içerisinde bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA BULUNAN HUZUREVLERİ NERELERDİR?

Adora Huzurevi, Ada Yaşlı Bakım ve Huzurevi, Akbal Yaşlı Bakım Merkezi, Anadolu Park Huzurevi ve Bakımevi, Avrasya Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi, Asude Huzurevi, Avrupa Yaşlı Bakım Merkezi, Bizbize Huzurevi, Buket Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Çağdaş Yaşlı Bakım Merkezi, Çamlık Yaşlı Bakım ve Huzurevi, Çengelköy Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi, Derman Yaşlı Bakımevi, Eksen Yaşlı Bakım Merkezi, Yeni Hayat Yaşlı Bakım Merkezi, Okyanus Yaşlı Bakım Merkezi, Kalamış Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi, Samanyolu Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi.