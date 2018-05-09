Huzuevi Sakinleri, Boccia Ligi'nde Şampiyonluk Hedefliyor

SİVAS İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevinde kalan yaşlılar, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca huzurevi sakinlerine yönelik, 'Aktif Yaşlanma Projesi' kapsamında düzenlediği 'Yetişkin Gençlik Boccia Ligi'nde mücadele ediyor. Sivas Huzurevi'nde kalan, yaşları 60 ile 86 arasında değişen 6 sporcu, haftanın 3 günü antrenman yaparak şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri boş vakitlerini hem spor yaparak hem de eğlenerek geçiriyor. Geçen yıl başladıkları 'Yetişkin Gençlik Boccia Ligi'nde İç Anadolu Bölge birincisi olan Sivas Huzurevi bu sene Samsun, Amasya, Trabzon ve Tokat illerinin bulunduğu 11'inci grupta yer alıyor. Grubu lider bitirip Türkiye şampiyonu olmak isteyen sporcular haftanın 3 günü antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyorlar. 6 kişilik takımda huzurevi sakinlerinden Bahattin Demirkale (68), İbrahim Şimşek (86), Salih Torun (67), Halit Nazik (71), Abdurrahman Erol (70), Vahap Eplik (68) yer alıyor.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünde görevli boccia antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz iki senedir 60 yaş üstü sporcularla çalıştığını, geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda 8'nci olduklarını söyledi. Yaşlılarla çalışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Kaygusuz "Onların performanslarını arttırıyoruz, hayata kazanımlarını sağlıyoruz, boş zamanlarını değerlendiriyoruz. Huzurevindeki diğer yaşlılarımız da hemen hemen hepsi gelip ellerine alıyorlar, topu inceliyorlar, oynuyorlar. Ama 6 kişiden oluşan devamlı gruba gittiğimiz bir ekibimiz var, en çok onlarla çalışıyoruz." dedi.

'KALP İLACINI BIRAKTIM'

Takım kaptanı Bahattin Demirkale bu spor sayesinde kalp ilacını bıraktığını söyledi. Demirkale "Biz seviniyoruz, vakit geçiriyoruz, gezilere gidiyoruz, kazanıyoruz ve bu sefer de kazanacağız inşallah. Kalp ilacı kullanıyordum. Ama bu spora başladıktan sonra hemen hemen 2 senedir kalp ilacı kullanmıyorum" dedi.

Takımın en yaşlısı emekli öğretmen İbrahim Şimşek sporun sağlığına iyi geldiğini belirterek, "Geldiğim zaman bu boccia oyununu gördüm ve katıldım. Bu oyunu devam ettiriyoruz, arkadaşlarla birlik beraberliğimiz var. Sağlığıma çok çok iyi geliyor. Vaktimizin iyi geçmesini sağlıyor. Yaşlılara ben şahsen spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü boş boş oturmaktansa burada oynadığı zaman insan açılıyor, gününün daha iyi geçmesini sağlıyor. Zaten buraya gelenlerin bir çoğu problemli kişiler. Ben bu oyunu oynadığım zaman, geçmiş problemlerimi de unutuyorum, o iyiliği de var bizlere. Bunun için de yaşlıların oynamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Huzurevi Müdürü Sabit Yavuz ise bu sene iddialı olduklarını ve şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Yavuz, "Yaşlılarımız boş durmasınlar, bir çok aktivitelerde bulunsunlar diye sosyal, kültürel etkinliklere ağırlık verdik. Ölümü beklemesinler, bir şeyler yaptıklarını hissetsinler, bir şeylere faydalı olduklarının farkındalığını hissetsinler istedik. Onlar için bir çok etkinlik planladık. Bunların içerisinde de boccia diye Spor Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir müsabaka vardı. 2017 yılında katılmaya karar verdik. İç Anadolu Bölgesinde geçen yıl birinci olduk. Türkiye şampiyonasında 507 sporcunun katıldığı Muğla Fethiye'deki müsabakalarda 8'inci olduk. Kural hatasından dolayı 8'nci olduk. Ama bu sene yine iddialıyız. Bu kez Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - Sivas