Hüyük Organik Çileğini Coğrafi İşaretle Tescilledi

Coğrafi işaret belgesiyle kalitesini tescilleyen ürünler arasına Hüyük çileği de girdi.

Coğrafi işaret belgesiyle kalitesini tescilleyen ürünler arasına Hüyük çileği de girdi. Konya'nın Hüyük ilçesinde "Hüyük çileği" yetiştiriciliği yapan çiftçiler organik üretimde önemli bir başarı yakaladı. Sezonda 7-8 kez hasat edilebilen lezzetli çilekler için hedef Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi almak. Haber: Konya İl Enformasyon

Organik üretimde başarıyı yakaladılar, "Hüyük çileği"yle coğrafi işaret aldılar.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yetişen "Hüyük çileği", Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, 15 yıl önce devlet desteğiyle başlanan organik çilek üretiminde önemli bir noktaya gelindiğini söyledi. İlçede birkaç dönümle başlayan çilek üretiminin, yaklaşık 20 bin dönüme ulaştığını ifade eden Çiğdem, "Üretilen organik çilek yurt dışına da satılmaya başlandı. İlçemiz, Türkiye piyasasında organik çilek üretiminde yüzde 11'lik paya sahip. " dedi.

Çiğdem, coğrafi işaret tescili için geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulduğunu dile getirdi. Başvurunun olumlu sonuçlandığını belirten Çiğdem, şunları kaydetti: Bu, hem bizi hem de üreticimizi ziyadesiyle memnun etti. Mayısta bölgemizde başlayan ilk hasatla birlikte coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çilek üretiminde gelinen noktayla artık yeni işletmeler kurulmaya başlandı. Özel sektör, bundan sonraki dönemde hasat edilen çileğin kurutulması işlemine de başlayacak. Bu yıl ülkemizin iç piyasasına da kurutulmuş çilekle gireceğiz. Vatandaşın yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzün gülmesine sebebiyet veriyor. Hüyük çileğinin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alması için de gerekli çalışmaları başlatacağız. "

Konya'da çilek yetiştiriciliğinin geniş alanlarda yapıldığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin "Yetiştiricilerimizin gayretiyle Hüyük çileği coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Amacımız organik yetiştiriciliği yaygınlaştırmak. " dedi.

Verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren Hüyük çileği sezon boyunca 7-8 kez hasat edilebiliyor. Üretici Hatice Kemer de yetiştirdikleri çileğin coğrafi işaret tescil belgesi almasına çok sevindiklerini anlattı. Her gün tarlada mesai yaptıklarını dile getiren Kemer, "Bu sene kuraklık yüzünden işlerimiz zorlaştı. Bahçemde Albion ve Portola olmak üzere iki çeşit çilek var. Çilek üretiminde kış mevsimi gelip ürün üşüyene kadar 7-8 kez hasat yapabiliyoruz. Bu yıl ise ürünü almaya nisan sonunda başladık. İlk hasat bitmek üzere. " diye konuştu. konya hüyük çilek organik üretim coğrafi işaret tescil belgesi tarım ve orman

Kaynak: Habermetre