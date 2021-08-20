'Huysuz Virjin'i Seyfi Dursunoğlu, yenilenen mezarı başında anılacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Huysuz Virjin'i Seyfi Dursunoğlu, yenilenen mezarı başında anılacak!

'Huysuz Virjin'i Seyfi Dursunoğlu, yenilenen mezarı başında anılacak!
Bültenler - Haberler | Magazin

Sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle Mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

Dursunoğlu'nun hayatından ve sanatından izler taşıyan mezarı, 21 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle ziyarete açılacak.

Hayatın kaybeden sevilen isimlerin kabrini yenileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, geçen yıl vefat eden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını da yeniledi.

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun isteği doğrultusunda yenilenen kabri, ödüllü Mimar Kerem Piker tarafından tasarlandı. Huysuz Virjin karakteriyle ön plana çıkan Dursunoğlu'nun renkli hayatından ve sahne şovlarından izler taşıyan mezar, anka kuşu figürü ve motifler içeriyor. Marmara Adası mermerinden imal edilen mezar taşı, dantel desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Mimar Peker, "Huysuz Virjin karakterindeki kıyafetlerinden sahnesine bütün prodüksiyonu kendi başına tasarlayan ve üreten Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı da sanatını yansıtıyor. Sanatçının bu davranışları, tasarımcı olarak beni çok etkiledi" dedi.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu (resmi adıyla Seyfettin Dursun), 1932 yılında Trabzon'da doğdu. 1970'li yıllarda Ramazan eğlenceleri düzenlemeye ve kantolar yapmaya başlayan Dursunoğlu, "Huysuz Show" adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdi. Sanatını pek çok ülkede sahneleme fırsatı bulan Dursunoğlu, Huysuz Show programıyla da bugün bilinen anlamıyla "stand-up" tarzı komedi programını Türkiye'de ilk kez yapan isimlerdendi. Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde, 87 yaşındayken yaşamını yitirdi. Güçlü esprileri ve sahne şovlarıyla hayatımızda unutulmaz izler bırakan değerli oyuncu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD), bedenini ise tıp fakültesine bağışladı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Huysuz Virjin'i Seyfi Dursunoğlu, yenilenen mezarı başında anılacak! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:53:45. #1.15#

title