Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
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Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti

ABD'de barista Lenin Gutierrez'in başına talih kuşu kondu. Gutierrez, maskesiz şekilde dükkana gelen kadına hizmet vermeyi reddetti. Kadın ise maske takmak yerine Gutierrez'in fotoğrafını çekerek sosyal medyada tepki göstermeyi tercih etti. Ancak kadının tepkisi sonrası Gutierrez adına bağış kampanyası başladı. 80 bin dolar bağış toplandı.

29.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:06

ABD'nin San Diego kentinde bir barista, çalıştığı yere maskesiz gelen bir müşteriye maske takmadığı sürece hizmet vermedi. Maskesiz gelen kadın ise baristanın fotoğrafını çekerken sosyal medyada tepki gösterdi. Ancak sosyal medyanın desteği kurallara uyarak maske takılmasını zorunlu kılan baristaya oldu. 24 yaşındaki barista internet ortamında destek gördü ve 80 bin dolarlık sanal bağış topladı.

CNN'de yer alan habere göre, San Diego'da Starbucks'ta çalışan Lenin Gutierrez, mağazaya gelen bir müşteriden maske takmasını istedi. Ancak maskesiz gelen kadın kuralı reddederek Gutierrrez'e bağırmaya başladı.

BAĞIRDIKTAN SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞTI

Maskesiz müşteri Amber Lynn Gilles, barista Gutierrez'in fotoğtafını çekip sosyal medyada paylaştı ve şunları yazdı: "Maske takmadığım için bana servis yapmayı reddeden Starbucks'tan Lenin'le tanışın. Gelecek zaman polisleri bekleyeceğim ve tıbbi sonuç belgesi götüreceğim"

GUTİERREZ ADINA BAĞIŞ KAMPANYASI

Bir sosyal medya kullanıcısı bağış sitelerinden birinde kampanya başlatarak "San Diego Karen'ına karşı durduğu için Lenin'e bağış" adını verdi. Bağış kampanyasının asıl amacı bin dolarken bir haftanın sonunda binlerce kişinin bağış yapmasıyla 80 bin dolara ulaşıldı.

Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti

Manşet

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