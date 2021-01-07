Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
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Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu

07.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:24

Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu.

Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu

BURSA - Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşil semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Murat S, aracına binip gideceği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından aracında 3 el ateş edilerek vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Murat S.'nin üç kurşunla kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Murat S.'nin aracına binip hareket ettiği sırada başı şapkayla kapalı birinin arkadan gelerek ateş ettiği ve sonra kaçtığı görüldü.

Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
Husumetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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