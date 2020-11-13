Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi ağır yaralandı Olay esnasında parkta oturan çocuklar ise korku dolu anları anlattı Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Olay esnasında parkta oturan çocuklar ise korku dolu anları anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde karşı karşıya gelen husumetli iki grup tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Süleyman T'nin ve Muhammed Y.Ş'nin ağır yaralandığı olay sonrası kavgaya karışanlar kaçtı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından kavganın çıktığı mahallede inceleme başlatıldı. Olayın gören parkta oynayan çocuklar ise korku dolu anları anlattı. İki grup arasında önce tartışma çıktığını sonrada pompalı tüfekler ve tabancalar ile bir birlerine sıkmaya başladıklarını söyledi.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı