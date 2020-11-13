Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

13.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:26

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi ağır yaralandı Olay esnasında parkta oturan çocuklar ise korku dolu anları anlattı Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Olay esnasında parkta oturan çocuklar ise korku dolu anları anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde karşı karşıya gelen husumetli iki grup tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Süleyman T'nin ve Muhammed Y.Ş'nin ağır yaralandığı olay sonrası kavgaya karışanlar kaçtı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından kavganın çıktığı mahallede inceleme başlatıldı. Olayın gören parkta oynayan çocuklar ise korku dolu anları anlattı. İki grup arasında önce tartışma çıktığını sonrada pompalı tüfekler ve tabancalar ile bir birlerine sıkmaya başladıklarını söyledi.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı
Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı
Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı
Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
İki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
İki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Aksum Birce Akalay Didem Soydan Hazar Ergüçlü
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 22:27:25. #1.15#
title