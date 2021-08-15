Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3 kişi gözaltına alındı, 1 kadın fenalaştı Antalya'nın Kepez İlçesi'nde iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti.

Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

3 kişi gözaltına alındı, 1 kadın fenalaştı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, fenalaşan bir kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kavgada demir sopaların da kullanıldığı görüldü.

Olay, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 6051 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan ve husumetli olduğu öğrenilen iki aile bugün öğle saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Ailelerin yakınlarının da katılması ile kavga bir anda büyüdü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler zaman zaman şahısları ayırmakta zorlandı. Olayda demir sopaların da kullanıldığı görüldü.

3 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alarak karakola götürüldü. Fenalaşan bir kadın ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polisler tarafından sık sık anons yapılarak alandan uzaklaştırıldı. Polis kavga ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını sokak ortasında bacağından vurdu
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını sokak ortasında bacağından vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Işın Karaca Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 17:33:29. #1.15#

title