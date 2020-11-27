Hüsnü Şenlendirici kimdir? İbo Show'a katılan Hüsnü Şenlendirici kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?
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Hüsnü Şenlendirici kimdir? İbo Show'a katılan Hüsnü Şenlendirici kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?

27.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:25
Hüsnü Şenlendirici kimdir? İbo Show'a katılan Hüsnü Şenlendirici kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?

Klarnetin babası olarak bilinen Hüsnü Şenlendirici kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?

İbo Show'un bu hafta ki konuğu Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir? İşte Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendiricinin hayatı...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976; Bergama, İzmir, Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.

Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girer, 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

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Hüsnü Şenlendirici kimdir? İbo Show'a katılan Hüsnü Şenlendirici kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?

2006 yazında Hüsnü Şenlendirici'nin yolu tekrar Brooklyn Funk Essentials ile buluşur. Babylon Alaçatı'da, Efes One Love Festival'de ve Bodrum Turkcell Antik Tiyatro'da binlerce kişiye seslenir. 2007'de sazlarında usta İsmail Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun) ile Taksim Trio albümünü kaydeder. Bu proje ile Stockholm, Amsterdam, Gent'te önemli konser salonlarında konserler verir. Ancak 2007'de kurulan Taksim Trio grubu 2009'da dağılır.

2010'un Şubat ayında Hindistan'da dünyaca ünlü müzisyen Zakir Hüseyin ile verdiği konserden sonra, Amerika'ya giderek, Çingene müziğinin Amerika'daki öncü gruplarından New York Gipsy All Stars ile ABD turnesine çıkar. New York, Boston, Washington, DC, Chicago, San Francisco ve Seattle kentlerinde konserler verir. Bu turne sırasında, Boston'da dünyanın en önde gelen müzik okulu Berklee'de bir hafta boyunca, Türk Müziği ve Makamları üzerine seminer ve ders verir.

Hüsnü Şenlendirici kimdir? İbo Show'a katılan Hüsnü Şenlendirici kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?

2011 Nisan ayında Türkiye'ye gelen New York Gipsy All Stars ile İstanbul Babylon'da ve İzmir Arena'da konserler verir.2011 yılında eski müzik şirketi Doublemoon Records'dan ayrılarak Sony Müzik bünyesine katılmıştır.27 Ekim 2011'de Sony Müzik etiketiyle 15 parçadan oluşan Hüsn-ü Hicaz albümünü çıkarmıştır. Albüm Fotoğraflarını ve görsel tasarımı Mehmet Turgut yapmış, albümün yönetmenliğini Hüsnü Şenlendirici ve Emrah Günaydın üstlenmiştir. Albümün ses mühendisliği ise Kaan Kurmuş imzası taşımaktadır ve Böyle Ayrılık Olmaz remix versiyon yine Kaan Kurmuş aranjesidir.

2009 yılında dağılan Taksim Trio 4 Nisan 2012 de istanbulgaraj da verdikleri konser ile yeniden müzikal çalışmalara başlayacaklarını açıklamış, grup bu tarihte yeniden birleşmiştir. Hüsnü Şenlendirici, ilk klibini Hüsnü-ü Hicaz albümündeki I love you isimli parçaya çekmiş, klibin yönetmenliğini Kubilay Kasap üstlenmiştir. Klibin teması dört element olarak belirlenmiştir.11 Nisan 2013 tarihinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan ile birlikte kurdukları Taksim Trio ile ikinci albümleri olan Taksim Trio 2 isimli albümü çıkardılar. Albüm Dokuz Sekiz Müzik firması tarafından piyasaya sürüldü.27 Kasım 2015 tarihinde üçüncü solo albümü olan Hüsn-ü Avareyi müzikseverlere sundu. Bu albümün çıkış şarkısı olan "Avare" isimli parçaya birde klip çekti.

ALBÜMLERİ

Hüsnü Şenlendirici 2015

Brooklyn Funk Essentials/ In The Buzzbag (1998)

Laço Tayfa/ Bergama Gaydası (2000)

Laço Tayfa/ Hicaz Dolap (2002)

Hüsn-ü Klarnet (2005)

Sunset Lounge EMI Arabia (2006)

Taksim Trio (2007)

Hüsnü Şenlendirici ve Trio Chios/ Ege'nin İki Yanı (2010)

Hüsn-ü Hicaz (27 Ekim 2011)

Taksim Trio 2 (11.04.2013)

Hüsn-ü Avare (27 Kasım 2015)

Hüsnü Şenlendirici kimdir? İbo Show'a katılan Hüsnü Şenlendirici kaç yaşındadır? Nerelidir? Şarkı ve albümleri nelerdir?

KATILDIĞI ETKİNLİK VE KONSERLER

Popkom Müzik Fuarı Almanya, Türkiye onur konuğu.

Tunus Kartaja Müzik Festivali.

Suriye Lazkiye Caz Festivali.

Paris, İstanbul Kültür Başkenti açılış konseri.

Taksim Trio, Londra 16'ncı Caz Festivali.

Taksim Trio & Zakir Hüseyin İstanbul Caz Festivali.

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