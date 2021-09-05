Husilerden Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidi
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Husilerden Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidi

Husilerden Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidi
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Yemen'deki Husiler, "meşru müdafaa çerçevesinde" Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Yemen'deki Husiler, "meşru müdafaa çerçevesinde" Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan'a yönelik bomba yüklü İHA'lar ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Abdusselam, "Abluka ve saldırılar devam ettikçe Yemen halkı kendini korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıların "meşru müdafaa çerçevesinde" olduğunu aktaran Abdusselam, bundan sonraki saldırıların daha geniş çaplı ve şiddetli olacağını kaydetti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nda bulunan Aramco tesislerine bomba yüklü 8 İHA ve bir balistik füze ile saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan ve Necran kentleri ile Cidde'de bulunan Aramco tesislerine de 5 balistik füze ve 2 İHA ile saldırı gerçekleştirdiklerini ifade eden Seri, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün ve bugünkü açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki Demmam kentinde bir balistik füzenin imhası sırasında şarapnellerin, sivil yerleşim alanına düştüğü ve olayda 2 çocuğun yaralandığı, 14 evde de hafif hasar tespit edildiği aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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