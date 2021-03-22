Hüseyin Yurttaş'a BUYAZ Şiir Onur Ödülü

Nilüfer Belediyesi Dünya Şiir Gününü kutladı. Hüseyin Yurttaş'a BUYAZ Şiir Onur Ödülü verildi.

Dünya Şiir Günü, Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikle kutlandı. programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, BUYAZ Başkanı Süreyya Akçay ile çok sayıda şair ve şiirsever katıldı. Dünya Şiir Günü faaliyeti, şair Fadime Erezer'in Dünya Şiir Günü Bildirisi'ni okumasıyla başladı. 2021 PEN Şiir Ödülü sahibi Erdal Alova'nın kaleme aldığı bildiride, " 'İnsan ozanca şairane barınır bu dünyada' der büyük Alman şair Hölderlin. Teknolojinin, sömürünün, gözü doymazlığın bütün saldırılarına karşı doğadan, her zaman ağır basan hayat güdüsünden, insanoğlunun barışçıl yöneliminden kopmama çabasıdır bu. Dünya şairleri susmadıkça, gerçekçilikten kopmadıkça, bu haksız yanılsama, bu amansız saldırı ortadan kalkacak, Şiirin gümrah sesi insanoğlunun her türlü yabancılaşmadan kurtulduğu, kendine yeniden kavuştuğu o yeni altın çağa dek sürecek. Ondan sonra da yeni arayışlarla var oluşunu sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

BUYAZ Başkanı Süreyya Akçay da yaptığı konuşmada şiirin dünyanın üzerindeki kara bulutlara rağmen tazeliğini koruduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik, onur ödülü konuğu olarak katılan Hüseyin Yurttaş ile Süreyya Akçay ve Şaban Akbaba söyleşisiyle devam etti.

Ödüle layık görenlere teşekkür eden Hüseyin Yurttaş, "Bu ödüller emeklerin değerini bulduğunu gösteriyor. Benim için çok değerli bir ödül. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Ben edebiyata şiirle başladım. Çocuk yaşlardan bu yana şiire merakım büyüktü. Şiir araştırmaları üzerine çok çalışmalar yaptım. Birçok kitap yazdım ve edebiyatta kendimce yer edindim. Edebiyatta geniş yelpazede çalışmalarım oldu. Şiiri hiçbir zaman küstürmedim ve baş tacım oldu. Şiir yüreğimdeki yerini biliyordu ve hiç alınganlık göstermedi benim dünyamda" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Söyleşinin ardından Hüseyin Yurttaş'a ödülü takdim edildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, çevrim içi de olsa çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti. Yıldız, "Bugünün amacı evrensel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak olarak değerlendiriliyor. Umarım pandemi sonrası yine yüz yüze bir araya geleceğiz. Hüseyin Yurttaş gibi değerli bir ismi faaliyetlerimizde görmeyi diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı