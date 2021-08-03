Hüseyin Özay kimdir? Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay hayatını kaybetti!
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Hüseyin Özay kimdir? Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay hayatını kaybetti!

Hüseyin Özay kimdir? Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay hayatını kaybetti!
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Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay yaşamını yitirdi. Hüseyin Özay'ın vefat haberini Onur Akay duyurdu. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım atmış ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol almıştı. Peki, Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay kaç yaşındaydı, nereli? Hüseyin Özay hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un usta isminden acı haber geldi. Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay yaşamını yitirdi. Peki, Hüseyin Özay neden vefat etti? Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay kaç yaşındaydı, nereli? Hüseyin Özay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

HÜSEYİN ÖZAY VEFAT ETTİ!

Hüseyin Özay'ın vefat haberini komşusu da olan ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

Usta oyuncunun cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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Hüseyin Özay kimdir? Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay hayatını kaybetti! - Haberler
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