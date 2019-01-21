AK Parti'nin Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kıyma Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun'a bağlı Yakakent Belediye Başkan Adayı açıklandı. Hüseyin Kıyma 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Hüseyin Kıyma kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

HÜSEYİN KIYMA KİMDİR?

Hüseyin Kıyma, 13 Eylül 1971 tarihinde dünyaya geldi. İlkokulu Yakakent Liman İlkokulu'nda, ortaokulu 100. Yıl Ortaokulu'nda, liseyi Alaçam Lisesi'nde okudu. 1994 yılında İstanbul Polis Eğitim Merkezi'ni bitirdi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı, işletme alanında yüksek lisans yaptı.

YAKAKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak göreve başladı.1994-2003 yılları arası İstanbul, 2003-2005 yılları arası Hakkari ve 2005-2010 yılları arası Bartın İl Emniyet Müdürlükleri'nde çalıştı. 2010 yılında kurum değiştirerek Samsun İl Özel İdaresi'ne bağlı Yakakent İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı.

MEVCUT YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANI'DIR

Kıyma, Yakakent İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlerinden ayrılarak, 2014 yerel seçimlerinde Yakakent Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday oldu ve kazandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.