06.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:10

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu.

Trabzonspor'un 53 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 29'u Türk olmak üzere toplam 39 çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

ŞAMPİYON TEKNİK ADAMLAR TRABZONLU

Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor'da en başarılı teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörler arasında ise en başarılı olarak göze çarpan isim Şenol Güneş oldu. Güneş döneminde Trabzonspor 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü.

TRABZONSPOR'DA FUTBOL OYNAYIP TEKNİK ADAM OLANLAR

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.

AHMET AĞAOĞLU DÖNEMİNİN 3 TEKNİK ADAMI

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görevine devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 638 günlük süre boyunca çalışacağı üçüncü teknik direktör oldu.

TRABZONSPOR'UN LİG TARİHİNDE GÖREV ALAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ ŞÖYLE:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman

(İHA)

Kaynak: İHA