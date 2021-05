Hüseyin Cesur; Hazır Tasarımlar Kullananların Dikkat Etmesi Gerekenleri Anlattı

2013 yılında kurulan Crabs Media Dijital Ajansı'nın kurucu ortaklarından olan Hüseyin Cesur; hazır tasarımlardan yararlananların dikkat etmesi gerekenler olduğunu ifade etti.

Hüseyin Cesur; "kurum ya da kişisel web sitesi sahipleri, çoğu zaman dijital ajansların şeffaflıktan uzak hizmetleri yüzünden, problem yaşayabilmektedir. Özellikle hazır tasarımlarda Google panelinden yetki kullanımı yapmalarına izin vermesi gerekirken, kendi arayüzlerini oluşturduklarını programlar kullanarak, müşterileri yanıltabilmektedir" dedi.

Sosyal Medya Ağlarıyla Bir Adım Önde

Küresel anlamda en büyük gelişmelerden biri olan internet, günümüzde büyük küçük herkes tarafından kullanılıyor. Instagram, Twitter, Facebook, Linkedln gibi birçok sosyal medya ağı da tüm dünyadan haberdar olunmasını sağlıyor.

Crabs Media kurucu ortaklarından Hüseyin Cesur; "teknolojiyle arası iyi olmayan kişi ya da kurumların, dijital ortamda rakiplerinin bir adım ötesinde olmak, kaliteli içeriklerle, marka bilinirliğini göstermek istiyorsanız, dijital pazarlama uzmanlarından yararlanmanız gerekir" dedi.

Hüseyin Cesur sözlerine devam ederken; markanızı geniş bir kitleye ulaştırmanın en önemli yollardan birinin sosyal medya ağları olduğunu ifade etti. Profesyonel web tasarımının yanında, sosyal medya yönetiminin de kurum ve kişisel web sitelerine yüksek oranda yarar sağladığının önemine değinen Cesur; takipçi sayısının değil, takipçilerle etkileşimin kalitesi ve sürdürülebilirliğin önemli olduğuna dikkat çekti.

Uzman Ekiplere Sahip Dijital Ajans

Dijital dünyada adından söz ettirmek, rakiplerin bir adım ötesinde olmak ve bunu sürekli kılabilmek önemli bir noktadır. Bunun bilincinde olduklarını ifade eden Hüseyin Cesur; kaliteli ve profesyonel hizmetlerini sunarken, uzman ekipleriyle çalışmalar yapıldığını, özgünlüğe, yaratıcılığa, şeffaflığa önem verildiğini söyledi.

Dijital ajans olarak; her zaman SEO uyumlu çalıştıklarını, işin püf noktasına her zaman dikkat ettiklerini, özgün içerikler ve yaratıcı tasarımlar ile her zaman müşteri memnuniyeti kazanma odaklı çalıştıklarını ifade eden Hüseyin Cesur; hizmet bütünlüğünden vazgeçmeden ve tüm süreci müşteriyle paylaşarak, eksiklikleri giderdiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın