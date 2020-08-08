Hüseyin Bağ kimdir? Hüseyin Bağ kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağ eşi kim?
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Hüseyin Bağ kimdir? Hüseyin Bağ kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağ eşi kim?

Pamukkale Üniversitesi rektörü olarak görev yapan Hüseyin Bağ, eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Gazi Üniversiştesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Öğretmen olarak Ankara'da göreve başladı. Hüseyin Bağ nereli?

Hüseyin Bağ kimdir? Hüseyin Bağ kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağ eşi kim?
08.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:57

Hüseyin Bağ, Kırıkkale'de araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Pamukkale Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak kariyerine adım attı. Sonrasında aynı üniversitede idari görevlerini yerine getirmeye başladı. Birçok makalesi uluslarası dergilerde yer aldı.

HÜSEYİN BAĞ KİMDİR?

Akademisyen Bağ, 1967 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini 1985 yılında tamamladıktan sonra 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi kimya öğretmenliği bölümünü bitirdi. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kimya yüksek lisans eğitimi, 1998 yılında ise Doktora eğitimini tamamladı.

1990–1994 yılları arasında Ankara Muradiye Özel Yavuz Sultan Selim Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Hüseyin Bağ, 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002 yılında aynı bölümde Doçent oldu. 2009 yılından sonra "Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında Profesör unvanıyla göreve geldi.

Hüseyin Bağ kimdir? Hüseyin Bağ kaç yaşında, nereli? Hüseyin Bağ eşi kim?

2011-2012 yıllarında "Denizli Meslek Yüksek Okulu"nda müdür olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2002–2003 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini, 2003 – 2007 yıllarında Fakülte Kurulu doçent temsilcisi ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yerine getirdi. 2010-2012 yıllarında "Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği" görevinde bulundu. 2013 yılından sonra Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu profesör temsilciği yaptı.

Dağ'ın uluslararası dergilerde 22 makalesi yayımlandı. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology, International Journal of Environmental and Science Education ve Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education dergilerinin kurucu editörlüğünü yaptı. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, New World Sciences Academy (Education Sciences) dergilerinin editörlüğünü yürüttü. Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında "Science Education for Diversity" konulu projenin Türkiye ortağı oldu. Öte yandan 2 TÜBİTAK projesinde araştırmacı, 7 BAP projesinde yürütücü, 5 BAP projesinde araştırmacı olarak bulundu.

Hüseyin Bağ 18 Nisan 2017 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. Derya Bağ ile evli ve dört çocuk babasıdır.

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