Hüseyin Avni Metinkale kimdir? Hüseyin Avni Metinkale nereli?
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Hüseyin Avni Metinkale kimdir? Hüseyin Avni Metinkale nereli?

05.10.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:06
Hüseyin Avni Metinkale kimdir? Hüseyin Avni Metinkale nereli?

Yıldız Holding şirketinde genel müdür olarak görev yapan Hüseyin Avni Metinkale kimdir? Hüseyin Avni Metinkale nereli? Ülker kimindir?

Türkiye'nin köklü şirketlerinden olan Yıldız Holding şirketinde genel müdür olarak görev yapan Hüseyin Avni Metin Kale kimdir?

HÜSEYİN AVNİ METİNKALE KİMDİR?

1963 yılında doğan Hüseyin Avni Metinkale üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda proje yöneticisi olarak başladı, ardından yönetici ortak olarak Pripack Ambalaj A.Ş.'de görev aldı.

2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Metinkale, 2008 yılından 2010 yılına kadar Yıldız Holding Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Genel Müdürlük görevine devam ettiği 2010 yılından bu yana Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Metinkale, 2016'dan bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.

Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Avni Metinkale İngilizce biliyor.

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Haber Yorumları (2)
OKAN: aynı anda ne çok yerde adı geçiyor helal olsun
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FEYYAZ: teşekkürler merak etmiştim
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500
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