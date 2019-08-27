Hüsamettin Çelebi'nin daktilosu Odunpazarı'nda

27.08.2019 13:53

Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın onur konuğu olan Prof. Dr. Tuğrul Emre Feyzoğlu, Hüsamettin Çelebi'nin daktilosunu Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'ne bağışladı.



Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın onur konuğu olan Prof. Dr. Tuğrul Emre Feyzoğlu, dayısı Anadolu Ajansı eski genel müdürlerinden Hüsamettin Çelebi'nin daktilosunu Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'ne bağışladı.



Anadolu Ajansı'nın Eski Genel Müdürlerinden, Parlamenter Hüsamettin Çelebi'nin yıllarca kullandığı daktilosu, artık Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'nde sergilenecek. Dayısının daktilosunu Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'ne bağışlayan Feyzoğlu, asıl bağışçının annesi olduğunu kaydetti. Dayısının daktilosunun değerli bir yerde sergilenmesini istediklerini belirten Feyzoğlu, o nedenle de daktiloyu Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladıklarını dile getirdi.



Feyzoğlu'na bağışları için teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazeteci, yayıncı ve senatör Hüsamettin Çelebi'nin daktilosunu büyük bir gururla Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'nde sergileyeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA