Kovuldu mu, istifa mı etti? Ertuğrul Özkök'ten iddialara yanıt

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında konuşan gazeteci Ertuğrul Özkök, 20 yıl aralıksız olarak genel yayın yönetmenliğini üstlendiği ve bu görevden alındığı Aralık 2009'dan beri köşe yazarlığını yaptığı Hürriyet Gazetesi ile ayrılığına ilişkin konuştu.

"KOVULDU DENECEK İLİŞKİM OLMADI"

Özkök "Hürriyet'ten ayrıldım ben. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir" dedi. Işık'ın "Bu kararı kim verdi?" sorusu üzerine Özkök, "Neyse kim verdiyse verdi. 'Kovuldu' denecek bir ilişkim olmadı benim ayrılmamda. Gayet güzel ayrıldık, medenice ayrıldık. Hatta Demirören ailesi geldikleri günden itibaren hep bana saygılı davrandılar. İyi gitti ilişkilerimiz" yanıtını verdi.

"İŞİME SON VERİLDİĞİNDE İSYAN EDECEK ADAM DEĞİLİM"

"Uzun yıllar gazete yönettim" diyen Özkök "Maalesef bunlar oluyor. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. Dolayısıyla işime son verildiği zaman isyan edecek bir adam değilim ben. Patronların bir insanla çalışıp çalışmama hakları vardır. Çok dostane bir şekilde ayrıldık" diye konuştu.

"HALAY YÜZÜNDEN Mİ AYRILDI?"

Özkök, Işık'ın "Bir gerekçe yok mu?" diye sorması üzerine ise "Benim bildiğim bir gerekçe yok. Vardır mutlaka gerekçesi elbet vardır" diye cevap verdi. Özkök "Halay yüzünden olabilir mi?" sorusuna da gülerek "Hayır, komik, yok canım" ifadelerini kullandı.

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