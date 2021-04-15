Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre HÜRREM Sultan, vefatının 463'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı

HÜRREM Sultan, vefatının 463'üncü yılında mezarı başında anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hürrem Sultan'ın Süleymaniye Külliyesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Anmada Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

TARİHİ ŞAHSİYETLERİ VEFAT YILDÖNÜMLERİNDE ANMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Anma töreninin ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Hürrem Sultan Osmanlı tarihinin en güçlü karakterli, iz bırakmış hanım sultanlarından birisidir. Hem Kanuni Sultan Süleyman gibi dünya tarihinde iz bırakmış büyük bir padişahın eşi hem de 2. Selim'in annesidir. Tarihte bırakmış olduğu izin yanı sıra pek çok tartışmanın da merkezi olmuştur. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda İstanbul'daki Haseki Hürrem Sultan Külliyesi başta olmak üzere İstanbul'un imana çok önemli katkıları bulunan, çok geniş imaretleri olan vakfı olan bir hanım sultandır. Biz İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak tarihi şahsiyetleri vefat yıldönümlerinde anmaya özen gösteriyoruz. Hürrem Sultan'la da ilgili böyle mütevazı bir anmayı vefat yıldönümünde yapmaya özen gösterdik diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ise, Biz hep şuna inanıyoruz. Güzel işler yapmak önemli ama uzun yıllar yaşayacak işler ve yaşatılacak işler yapabilmek önemlidir. Hürrem Sultan evet çok önemli işler yapmış, yaptığı işler bugün yaşatılıyor ve insanlığın hizmetinde. Bu da önemli bir tarihi sonuç. Ben her şeyden önce İl Kültür Turizm Müdürü'müzü tebrik ediyorum. Hem ilmi hem de mimari açıdan önemi olan bir hanımı, hanım sultanların tarihteki yerini hatırlatmak anlamında yad etmeyi sağladı dedi.

Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... HÜRREM SULTAN ÖLÜMÜNÜN 463. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:35:33. #1.14#

title