Hürrem Sultan'ın Ukraynalı yazarı Oleksandra Şutko, 6 güçlü Osmanlı kadınını bir kitapta topladı

02.10.2019 09:31

Ukraynalı yazar Oleksandra Şutko, Osmanlı tarihinde önemli yeri olan kadın sultanlar üzerine 6 kitap yazdı.



Şutko, son olarak 2017'de Türkçe'ye de çevrilen Hürrem Sultan'ın ardından 'Kadın Saltanat: İktidar ve Sevgi' kitabını kaleme aldı. Euronews.com'da Görüntüle