Hurma satışları geçen seneye oranla artışta
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Hurma satışları geçen seneye oranla artışta

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Güncel

Hurma satışları geçen seneye oranla artışta Ramazan ayının en gözde meyvelerinden biri olan hurma, bu yılda hem satıcı hem alıcının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hurma satışları geçen seneye oranla artışta

ANKARA - Ramazan ayının en gözde meyvelerinden biri olan hurma, bu yılda hem satıcı hem alıcının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hurmanın sadece ramazan ayında tüketilmemesi gerektiğini söyleyen hurma satıcı Ahmet Özkan, "365 gün tüketilmesi gereken bir meyvedir. Pandemide bağışıklığı önemli arttırıcı ve kuvvetli vitaminleri olan meyve olan hurmanın düzenli bir şekilde tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

"İftarda hurma yemek vücudun şeker dengesini sağlar"

İftar sofralarında orucun hurma ile açılmasının temelinde şeker direncinin olduğundan bahseden Özkan, "Vitamin ve minerali çok fazla olan hurmayı özellikle diğer meyvelerden ayıran, meyve şekerini früktoz diye geçmemesi, gliserin diye geçiyor olmasıdır. Bu durum da insülin direncini yükselten bir şey. Şeker hastalarına dahi dokunmayan bir şekeri vardır hurmanın. Haliyle akşama kadar şeker almadığımız için veya vücut direnci düştüğü için, iftarda hurma yenildiği takdirde vücudun şeker dengesini sağlanıyor" diye konuştu.

"Hurma satışları geçen seneye göre artışta"

Hurma satışlarında fiyat artışının geçtiğimiz yıla oranla arttığını söyleyen işletmeci Özkan, "Geçen sene önce ki yıllara göre düşüktü ama bu sene insanların aşı olması sebebiyle biraz daha güven içerisinde alışverişlerine çıkabiliyorlar. Bizlerde bu duruma alıştık. Hurma satışları geçen sene pandemiye göre artış da. Döviz ile alakalı ithal bir ürün olduğu için kur değişkenlik gösterdikçe bu durum hurma fiyatlarına da belli oranda yansıyor. Riyal Suudi Arabistan'ın para birimi, dolara bağlı olarak çok ciddi bir artış içerisinde. Geçen seneye oranla yüzde 20-25 oranında bir fiyat geçişi oldu. Hem stokumuz çok fazla hem de insanların alım gücü zaten düşük. Öyle olunca çok fazla yansıtamadan geçen seneye çok yakın fiyatlarla gitmeyi tercih ettik" ifadelerini kullandı.

"Hurmada hile çok fazla dönüyor"

Kaliteli hurmanın fiyatıyla alakalı bir durum olmadığını söyleyen Özkan, "İşlenmemiş olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Hurmada hile çok fazla dönüyor. Yıkama, parafinleme, pekmezli suda bekletme, şıralı suda bekletme gibi bir çok işlemden geçirebiliyorlar. Dikkat edilmesi gereken hususlar ise, Parlak olmaması, aldıkları yerlere itimat etmeleri, ambalaja giren ürünlerde genelde işlem olur. Hurma doğal bir meyvedir ve zirai işlemden geçmeyen bir meyvedir. Bunu ne kadar ambalaja bastırırsanız ister istemez hurma reaksiyon gösteriyor. Özellikle yıkama işleminde aflatoksin üretmeye başlar. Faydasından fazla zararı dokunur" açıklamasında bulundu.

"Fiyatlar umduğumdan yüksek değil"

Devamlı hurma alışverişi yaptığını belirten Tahir Ulupınar, "Tok tutuyor, dinç tutuyor o yüzden Ramazanda hurma yemeyi tercih ediyorum. Fiyatlar umduğumdan yüksek değil, sadece dolar yükseldiği için bir miktar artış olmuş. İftardan sonra ara ara atıştırıyorum tok tutsun dinç tutsun diye" ifadelerine yer verdi.

Hurma satışları geçen seneye oranla artışta
Hurma satışları geçen seneye oranla artışta
Hurma satışları geçen seneye oranla artışta
Hurma satışları geçen seneye oranla artışta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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