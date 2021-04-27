Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır?

Fazla kilolarından şikayet eden birçok kişi pandemik süreçte bulaş riski yüzünden alternatif yöntemlere yönelmekte. Spor salonlarının bu süreçte kapalı olmasıyla birlikte diyet seçeneklerine yönlenen bir çok kişinin sorduğu soru ise "hangi diyet?" oldu. İnternet üzerinden yapılan araştırmada en ilgi gören diyetler arasında hurma diyeti dikkat çekiyor. Peki hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır?

Bel ve göbek bölgesinde yağlanma ve alınan kilolardan hızlı kurtulmak için en çok tercih edilen hurma diyetiyle bir haftada 7 kilo verebilirsiniz. Uzun zamandır sayısız faydası bilinen hurma, tok tutma özelliğiyle kilolarınıza karşı verdiğiniz savaşta en büyük yardımcınız olacak. Hurma diyeti göbek ve bel bölgenizdeki yağlanmadan hızlı bir şekilde kurtulacak yaza fit bir şekilde gireceksiniz. İşte bir haftada 7 kilo vermenizi sağlayacak hurma diyeti hakkındaki detaylar.

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bir palmiye çeşidi olan hurma A, D, C, B1, B2, B6, B9 vitaminleriyle birlikte Fosfor, Demir, Sodyum, Potasyum ve Magnezyum içermektedir. Kan şekerini düzenler, kansere karşı etkilidir. Sindirim ve sinir siteminin korunmasında etkili olmasının yanı sıra cildin diri kalmasını sağlar. Yüksek potasyum içerdiğinden dolayı tansiyonu düzenler ve bağışıklık sitemini güçlendirir. Uzun süre enerji verdiğinden fiziksel yorgunluğa karşı etkilidir. Hemoglobin içerdiğinden kansızlığa karşı fayda sağlar. Anne sütünün artmasına yardımcı olur. Böbreklere ve karaciğer yetmezliğine iyi gelir.

HURMA DİYETİ NEDİR?

Birçok uzman tarafından önerilen ve uygulaması çok basit olan hurma diyetinin, hızlı ve kalıcı kilo verdirmesinin nedeni hızlı bir şekilde ödem atımına neden olmasıdır. Aralıksız yapılan bu diyette günde en fazla 21 hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilirken, 40 dakika yürümeniz tavsiye edilmektedir. Hurma diyetinin genel olarak 2 hafta yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak istek doğrultusunda 1 aya kadar uygulanabilir.

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hurma diyetinin en önemli kuralı hurma tüketimi 21 taneyi geçmemesi. Hurmaları tüketmeden önce tok tutma özelliğini arttırmak ve kalorisini düşürmek için hurmayı ikiye ayırıp bir gece suda bekletmeniz tavsiye edilmektedir. Bu sayede hurmanın leksatif özelliği artacaktır. Hurma diyetinin bir diğer püf noktası yoğurdun soğuk tüketilmesidir. Yoğurdun soğuk tüketilmesinin nedeni vücut soğuk yoğurdun sindirimi için daha fazla kalori yakıma neden olacaktır. Bol su tüketiminin yanında, yeşil çay tüketimi serbesttir.

Hurma diyeti 3 öğün şeklinde yapılmaktadır. Her öğünde 7 hurma ve bir kase light yoğurt ile yapılmaktadır. Şekersiz bitki çaylarının tüketimi serbesttir. Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü olduğundan tokluk hissini arttırmak için yoğurdun içerisine 1-2 çorba kaşığını geçmeyecek şekilde yulaf eklenebilir. Hurma diyetinde günde 9-13 bardak su içmeniz tavsiye edilmektedir. Bunların yanında gün içerisinde yapacağınız 40 dakikalık yürüyüş ile birlikte kilo vermeniz daha kolay bir hal alacaktır. Uzmanlar hurma diyetinin 2 hafta yapılmasını tavsiye etmektedir.

HURMA DİYETİ LİSTESİ ( 2 Hafta )

Sabah

7 hurma, 1 kase light yoğurt, arzu edilirse yoğurt içerisine 1-2 kaşık yulaf

Öğle

7 hurma, 1 kase light yoğurt arzu edilirse içerisine tarçın ilave edilebilir

Akşam

7 hurma, 1 kase light yoğurt arzu edilirse içerisine tarçın ilave edilebilir

HURMA DİYETİNİ KİMLER UYGULAYAMAZ?

Çok katı ve kesintisiz uygulanması gereken hurma diyetini hamileler, emziren anneler, diyabet, kalp ve damar hastalığı olanların kesinlikle yapmaması gerekmektedir. Her metobolizmanın farklı olması nedeniyle diyete başlamadan önce mutlaka değerlerinizi ölçtürmeniz ve bir uzmandan tavsiye almanızı öneririz..