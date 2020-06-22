HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?
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HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ Geliştirme Programı, Mart 2006'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında imzalanan anlaşma ile yürürlüğe girmiştir. Peki, HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?

HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?
22.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:35

Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip HÜRKUŞ eğitim uçağı ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılabilecektir. İşte, HÜRKUŞ teknik özellikleri ve performansı!

HÜRKUŞ NEDİR?

Program kapsamında iki ayrı uçak konfigürasyonu geliştirilmektedir :

HÜRKUŞ A: EASA ile CS-23 gereksinimlerine göre sertifikalandırılan temel konfigürasyon

HÜRKUŞ B: Entegre aviyonikler (HUD, MFD, INS/GPS, Görev Bilgisayarını kapsayan) ile geliştirilmiş konfigürasyon

HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?

HÜRKUŞ-A konfigürasyonunun ilk uçağı yer testleri ile taksi testlerini tamamlamasını takiben 29 Ağustos 2013 tarihinde TUSAŞ, Kazan tesislerinde "İlk Uçuşunu" başarıyla gerçekleştirmiştir. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi (EASA) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen uçuş izni sonrasında, planlamalara uygun olarak HÜRKUŞ, ilk uçuşunu iniş takımı açık olarak yapmış, 9500 ft yüksekliğe tırmanarak kumanda yüzeylerinin ilk kontrollerini tamamlamıştır. 33 dakika süren uçuş sonrasında HÜRKUŞ başarılı bir iniş gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında üretilen TC-VCI kuyruk numaralı 2 nolu prototip uçağın uçuş testleri ise 10 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır.

HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?

HÜRKUŞ

İki prototip uçak ile şu ana kadar yapılan 530 sorti uçuşta 567 saat havada kalınmıştır. Bu uçuşlarda 356 knot sürate, 35.500 ft irtifaya çıkılmış, 6.3g görülmüştür. Uçuşlarda; sistem fonksiyon testleri, hava veri sistemi kalibrasyonu, kararlılık ve kontrol testleri, acil durum testleri, düşük sürat, detaylı stall ve aerodinamik konfigürasyon testleri, spin testleri, kararlılık ve kontrol testleri, performans testleri, havada motor susturma testleri, aerobatik ve operasyon testleri, yüksek hız ve çırpınma testleri vb. icra edilmiştir.

HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?

Uçuş testlerinin yanı sıra üretilen 2 ayrı yapısal uçakta uçağın dayanımı ve ömür ve hasara tolerans testleri başarı ile icra edilmiştir. Proje kapsamında EASA ve SHGM'ye gönderilmek üzere 545 adet doküman hazırlanmıştır. Bakım ve idameye yönelik tüm dokümanlar hazırlanmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde 11 Temmuz 2016 tarihinde HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı için "TT32 Uçak Tip Sertifikası" SHGM'den alınmıştır. Aynı gün içinde EASA da "EASA Geçerli Kılınan Tip Sertifikası" ile SHGM'nin söz konusu Sertifikası tüm Avrupa ülkeleri için geçerli kılınmıştır. Böylece HÜRKUŞ, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olmuştur. HÜRKUŞ-A Projesi'ne yönelik kabul işlemleri devam etmekte olup 2016 yılı sonuna kadar kabul faaliyetlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?

26 Eylül 2013 tarihinde yapılan SSİK'te, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ ile HÜRKUŞ uçaklarının seri üretimini öngören teklifi üzerinden sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrası yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda 26 Aralık 2013 tarihinde HÜRKUŞ-B Sözleşmesi imzalanmış olup üretim ve montaj işlemleri devam etmektedir.

HÜRKUŞ nedir? HÜRKUŞ teknik özellikleri nelerdir?
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