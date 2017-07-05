Hurdaya Dönen Otomobilden Mucize Eseri Kurtuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole uçan ve çarptığı yerde tampon parçalarını bırakan araç yaklaşık 25 metre ileride bulunan çalılıkların içine girerek durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya çevre yolu Taşağıl Üstgeçidi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kemal Toksöz (25) idaresindeki 38 LL 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

25 METRE İLERİDE ÇALILIKLARIN İÇİNE GİREREK DURDU

Çarptığı yerde tampon parçalarını bırakan araç yaklaşık 25 metre ileride bulunan çalılıkların içine girerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.