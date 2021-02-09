Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
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Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

09.02.2021 03:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 03:06
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp yan devrildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp yan devrildi. Kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken sürcü ise kazadan şans esiri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Nihat Lafçı yönetimindeki 03 AL 107 kamyon kavşakta trafik ışığının sarıya dönmesi ile birlikte durmak istedi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda frene basınca savrulan kamyon, yan yatarak bir süre sürüklendi. Orta refüje çarparak durabilen kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken şoför Nihat Lafçı, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kamyondan kendi çabası ile çıkan Lafçı'nın haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye vesağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyon ve kasasının yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.Büyük bir kazayı yara almadan atlattığını söyleyen kamyon şoförü Nihat Lafçı, "Trafik ışıkları yeşilden sarıya döndü. O arada yavaşlamak için frene dokununca yerlerin de kaygan olması sebebiyle kamyon devrilip yan yattı. Turgutlu'dan yola çıkıp, memleketim Afyon'a gidiyordum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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