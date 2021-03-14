- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
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- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

14.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:29

- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular Şırnak'ın Uludere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kayaya çarpıp takla attı.

- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kayaya çarpıp takla attı. Aynı aileden 3 kişi, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu.

Olay, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazım A. idaresindeki 33 AVA 23 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarpıp taklalar atarak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan Nazım A. ile oğlu Murat A. yara almadan kurtulurken eşi Evin A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan Evin A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
- Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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