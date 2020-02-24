Hurdacıdan kilosu 2 liraya aldığı atık ürünlerle birbirinden ilginç oyuncak araçlar yapıyor

24.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:55

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan emekli elektrikçi Arif Yumuşak, hurdacıdan kilosu 2 liraya aldığı atık ürünlerle birbirinden ilginç oyuncak araçlar üretiyor.



Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde ikamet eden 52 yaşındaki emekli elektrikçi Arif Yumuşak, elektronik eşyalara olan düşkünlüğünün yanı sıra el yeteneği ile de tanınıyor. Yaklaşık 2 yıl önce emekli olduktan sonra boş durmak istemeyen Yumuşak, o günden bu yana hurdacıdan kilosu 2 liraya aldığı atık malzemelerle ilgi çekici süs eşyaları ve oyuncak araçlar üretiyor. Traktörden motosiklete, cipten kamyona kadar birçok oyuncak araç üreten emekli elektrikçi, bunların aynı zamanda elektrik sistemini de titizlikle düzenliyor. Yaptığı ürünleri dönem dönem sosyal medya hesabından paylaşan ve bu yolla şuana kadar birçok ürününü de satan Arif Yumuşak, her şeye rağmen bu işe ticari amaçla bakmadığını yalnızca boş zamanlarını değerlendirdiği bir hobi olarak gördüğünü dile getirdi.



"Bunları hurdacıdan kilosu 2 liraya alıyorum"



Bu parçaların eline hazır bir şekilde geçmediğini, kendisinin hayal dünyasına göre şekil vererek oyuncak ürünleri üretmeye başladığını anlatan Yumuşak, "Biz bu parçaları hazır almıyoruz. Onu oraya uyduruyoruz, bunu buraya koyuyoruz. Nereye hangisi yakışırsa, o şekil bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu kafanda yaşaman gerekiyor, hayal etmen gerekiyor. Bunu yaparken gerçekten çok haz alıyorum. Ben bunu ticari amaçla yapmıyorum. Bu işlerimi ben bazen sosyal medya hesabımdan da paylaşıyorum. Buradan 3-5 talep de geldi. En azından masrafımı çıkarıyorum. Amaç burada ticari faaliyet değil. Tamamen boş zamanlarımda hobi olarak yapıyorum. Bir ürün meydana çıktığı zaman çok da mutlu oluyorum. Ama istekler de oluyor. Yaklaşık 10 ürünümü sattım. Bir o kadarını da hediye ettim. Bunlar atık malzemeler, hurda malzemeleri. Hurdacıdan alıyorum ben bunları. Kilosu 2 lira. Bunların üzerinde çalışıyorum. Yağ falan sıkıyorum. Şimdiye kadar cip, kamyon, traktör, motosiklet ürettim. Yine üç tekerlekli bir engelli arabası ürettim. Bunların bazılarına da LED aydınlatma yapıyorum. Mesela motosikletin sağ sinyali, sol sinyali yanıyor. Ön farları, park ışıkları yanıyor. Cipimizde yine ön-arka farlar yanıyor. Ben kahve hayatını çok sevmiyorum. Orada zaman geçirmek bana çok mantıklı gelmiyor. Onun için vaktimi burada geçiriyorum. Böyle ürünler çıkardıkça da mutlu oluyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA