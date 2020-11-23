Hurda pazarında korkutan kalabalık

Hurda pazarında korkutan kalabalık Türkiye genelinde yapılan uyarılar, hayata geçirilen kısıtlamalar vatandaşları durdurmaya yetmiyor.

Hurda pazarında korkutan kalabalık

BURSA - Türkiye genelinde yapılan uyarılar, hayata geçirilen kısıtlamalar vatandaşları durdurmaya yetmiyor. Pazar günü kurulan hurda pazarına kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunması, Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar gereği kısıtlamalar getirilmesi, Türkiye genelin de artan vaka ve ölüm sayılarının artması, Bursalıların kulağına küpe olmuyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde saat 10.00'a kadar duran vatandaşlar sürenin bitmesiyle soluğu sokaklarda aldı. Artan vaka sayılarından ve hayatını kaybedenlerden kendine ders çıkarmayan kişiler, işi olmasa da sokağa çıkmakta tereddüt etmedi.

Hafta sonu hurda pazarında çekilen görüntüler ise, bu kadarına da pes dedirtti. Bursa Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi'nde haftada bir gün kurulan hurda pazarında sanki korona virüs yokmuş gibi hareket edilmesi, virüsün vakalarının nasıl arttığının gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR