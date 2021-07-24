Hurda gemide yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hurda gemide yangın çıktı

Hurda gemide yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde karada bulunan bir gemide yangın çıktı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde karada bulunan bir gemide yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tersaneler bölgesinde karada bulunan hurda gemi imha edilirken kaynak sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği olay yerine gelerek gemiye müdahalede bulundu. Çevre itfaiyelerden de su takviyesi alındı. Yangının kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

Hurda gemide yangın çıktı
Hurda gemide yangın çıktı
Hurda gemide yangın çıktı
Hurda gemide yangın çıktı
Hurda gemide yangın çıktı
Hurda gemide yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
5'İNCİ KATTAKİ DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA, ALT KATA SARKARAK KURTULDU
5'İNCİ KATTAKİ DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA, ALT KATA SARKARAK KURTULDU
Evi alev alev yandı, üzerindeki kıyafetler bile tutuştu! Çırılçıplak soyunan adam, balkondan sarkarak hayatta kaldı
Evi alev alev yandı, üzerindeki kıyafetler bile tutuştu! Çırılçıplak soyunan adam, balkondan sarkarak hayatta kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Mesut Özil Volkan Demirel Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hurda gemide yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:02:21. #1.15#

title