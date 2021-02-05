Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

05.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:26

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Hüner Coşkuner, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkuner'in ani ölümü ünlü isimleri de yasa boğdu.

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner, durumunun kötüleşmesi üzerine dün yoğun bakıma kaldırıldı. 58 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının ölümünün ardından yıllar önce açıkladığı vasiyeti de ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, 2013 yılında katıldığı bir programda küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemişti.

ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Ani ölümüyle sevenlerini yıkan Coşkuner'in zamansız vedası sanat dünyasını yasa boğdu. Safiye Soyman, Işıl Yücesoy, Demet Akalın, Ferhat Göçer gibi birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

İşte ünlü isimlerin Hüner Coşkuner paylaşımları...

Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

İlgili Haberler

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum
Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Özcan Deniz Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Milli Silah Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 08:26:02. #1.14#
title