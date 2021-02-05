Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

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Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Hüner Coşkuner, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkuner'in ani ölümü ünlü isimleri de yasa boğdu.

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner, durumunun kötüleşmesi üzerine dün yoğun bakıma kaldırıldı. 58 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının ölümünün ardından yıllar önce açıkladığı vasiyeti de ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, 2013 yılında katıldığı bir programda küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemişti.

ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Ani ölümüyle sevenlerini yıkan Coşkuner'in zamansız vedası sanat dünyasını yasa boğdu. Safiye Soyman, Işıl Yücesoy, Demet Akalın, Ferhat Göçer gibi birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

İşte ünlü isimlerin Hüner Coşkuner paylaşımları...