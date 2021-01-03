Hümeyra: Ne kadar iyi olabilirim ki?
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Hümeyra: Ne kadar iyi olabilirim ki?

03.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:35
Hümeyra: Ne kadar iyi olabilirim ki?

Metin yazarı oğlu Sadık Bigat'ın vefatı sonrası hayli zayıfladığı görülen Hümeyra, torununa oyuncak aldığını söyledi.

Metin yazarı oğlu Sadık Bigat'ın vefatı sonrası hayli zayıfladığı görülen Hümeyra, torununa oyuncak aldığını söyledi.

73 yaşındaki oyuncu, "Bugün torunumun doğum günü. Aylar sonra ilk kez dışarı çıkıyorum. İyi değilim işte, ne kadar iyi olabilirim ki?" dedi.

Hümeyra'yı; şapkası, maskesi ve gözlükleriyle görenler tanımakta güçlük çekti. ( Seçkin Şenvardar-Milliyet)

CENAZEDE AYAKYA DURMAKTA ZORLANDI 12 Ağustos 2020 tarihinde Teşvikiye'deki evinde kalp krizi geçirerek vefat eden Sadık Bigat, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

Oğlu Sadık Bigat'la en son 10 Ağustos'ta telefonda konuşan Hümeyra, defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitmişti. Bir yakınına daire kapısını açtıran sanatçı, oğlunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Oğlu Sadık Bigat'ın cenaze namazına yakınlarının kolunda gelen Hümeyra, ayakta durmakta güçlük çekmişti. Usta oyuncu, gelini Serra Bigat ile yan yana oturarak, taziyeleri kabul etmişti.

 Cenazeye; Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Özpirinçci, Halit Ergenç, Çağan Irmak, Berna Yılmaz, Berrak Tüzünataç, Serkan Altunorak, Gonca Vuslateri, Onur Saylak, Engin Öztürk ve Boran Kuzum gibi isimler de katılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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