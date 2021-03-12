Hülya Polat kimdir? Hülya Polat hayatı ve biyografisi!
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Hülya Polat kimdir? Hülya Polat hayatı ve biyografisi!

12.03.2021 07:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 07:56
Hülya Polat kimdir? Hülya Polat hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hülya Polat, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hülya Polat hakkında merak edilenler. Hülya Polat hayatı ve biyografisi. Hülya Polat kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hülya Polat merak konusu oldu. İşte Hülya Polat hakkında merak edilen Hülya Polat kimdir, Hülya Polat hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HÜLYA POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1969

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: Pazar, Rize

Hülya Polat kimdir? Hülya Polat hayatı ve biyografisi! Hülya Polat kaç yaşında, nereli?

1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğan Hülya Polat, 1996 yılında müziğe ilk adımını attı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasına adını yazdıran ünlü isim, Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda kariyerine başladı. Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışında olan radyoya Hülya Polat başvurur ve beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti bu vesileyle çıkar.

Hülya Polat kimdir? Hülya Polat hayatı ve biyografisi! Hülya Polat kaç yaşında, nereli?

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmediği için bu durumu ailesine ilk kaseti çıktığı zaman verdi. Babası sahneye çıkmasına karşı olduğu için şarkılarını sadece kaset ile müzikseverlere ulaştırabilmiştir ve sahneye çıkamamıştır. İlk kaseti ise "Kurban Olduğum"dur.

Albümleri

• Kızlar Ağası

• Ben Kaymaklı Pastayım

• Kurban Olduğum

• Mektup

• Pusula

• Haye Haye

• Niye Utaniyisun?

• Koçari (2000)

• Rino (2004)

• Aha (2006)

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