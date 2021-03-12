Hülya Polat kimdir? Hülya Polat hayatı ve biyografisi!

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HÜLYA POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1969

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: Pazar, Rize

1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğan Hülya Polat, 1996 yılında müziğe ilk adımını attı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasına adını yazdıran ünlü isim, Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda kariyerine başladı. Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışında olan radyoya Hülya Polat başvurur ve beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti bu vesileyle çıkar.

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmediği için bu durumu ailesine ilk kaseti çıktığı zaman verdi. Babası sahneye çıkmasına karşı olduğu için şarkılarını sadece kaset ile müzikseverlere ulaştırabilmiştir ve sahneye çıkamamıştır. İlk kaseti ise "Kurban Olduğum"dur.

Albümleri

• Kızlar Ağası

• Ben Kaymaklı Pastayım

• Kurban Olduğum

• Mektup

• Pusula

• Haye Haye

• Niye Utaniyisun?

• Koçari (2000)

• Rino (2004)

• Aha (2006)