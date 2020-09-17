Hülya Polat kimdir? Hülya Polat evli mi? Hülya Polat nereli? Hülya Polat'ın şarkıları nelerdir?
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Hülya Polat kimdir? Hülya Polat evli mi? Hülya Polat nereli? Hülya Polat'ın şarkıları nelerdir?

Karadeniz ezgileriyle çok sevilen, güçlü sesiyle adından bahsettiren Hülya Polat, aynı zamanda oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. Hülya Polat kimdir? Hülya Polat evli mi? Hülya Polat hakkında merak edilenler haberimizde.

Hülya Polat kimdir? Hülya Polat evli mi? Hülya Polat nereli? Hülya Polat'ın şarkıları nelerdir?
17.09.2020 09:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:10

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden olan Hülya Polat, müzikleriyle de çok sevilmektedir. Peki, Hülya Polat kimdir? Hülya Polat evli mi? Hülya Polat nereli? Hülya Polat'ın şarkıları nelerdir?

HÜLYA POLAT KİMDİR?

1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğan Hülya Polat, 1996 yılında müziğe ilk adımını attı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasına adını yazdıran ünlü isim, Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda kariyerine başladı. Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışında olan radyoya Hülya Polat başvurur ve beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti bu vesileyle çıkar.

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmediği için bu durumu ailesine ilk kaseti çıktığı zaman verdi. Babası sahneye çıkmasına karşı olduğu için şarkılarını sadece kaset ile müzikseverlere ulaştırabilmiştir ve sahneye çıkamamıştır. İlk kaseti ise "Kurban Olduğum"dur.

HÜLYA POLAT EVLİ Mİ?

51 yaşında olan başarılı isim hiç evlenmedi.

HÜLYA POLAT'IN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Aha

Ben Kaymakli Pastayım

Kızlar Ağası

Koçari

Kurban Olduğum

Mektup

Niye Utaniysun

Pusula

Rino,

HÜLYA POLAT'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Mahallenin Muhtarları

Temel ve Dursun İstanbul'da

Bizum Hoca

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