Hülya Nergis Atçı'nın Kadir Gecesi mesajı AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Hülya Nergis Atçı mesajında; "Kitabımız Kur-an'ın nazil olduğu, Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede faziletine inanarak 'Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu anni' duasıyla O'nun inayetiyle affını ve birlik beraberlik dileyen bütün insanlığın; iki cihanda aziz ve bahtiyar kılınmasını, bu gecenin bütün İslam alemine hayır, bereket, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Gönüllerimizin bir olması dileğimle Kadir geceniz mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA