Hülya Küpçüoğlu'dan Çağdaş Sanat Söyleşileri
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Hülya Küpçüoğlu'dan Çağdaş Sanat Söyleşileri

Hülya Küpçüoğlu'dan Çağdaş Sanat Söyleşileri
Hürriyet - Haberler | Magazin

Anima yayınlarından çıkan kitapta, Bedri Baykam'dan Özdemir Altan'a Emre Zeytinoğlu'ndan Aydın Ayan ve Tomur Atagök'e kadar toplam 42 sanatçıyla yapılmış söyleşiler yer alıyor.

Anima yayınlarından çıkan kitapta, Bedri Baykam'dan Özdemir Altan'a Emre Zeytinoğlu'ndan Aydın Ayan ve Tomur Atagök'e kadar toplam 42 sanatçıyla yapılmış söyleşiler yer alıyor. Küpçüoğlu'nun 2019 yılında yine Anima yayınlardan çıkmış olan "Çağdaş Sanat Söyleşileri" adlı bir kitabı daha bulunuyor.

Hülya Küpçüoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu, aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1993-2007 yılları arasında konstrüktivist resimler, kolajlar ve üç boyutlu çalışmalar yaptı. 2000'ler sürecinde video art ve posta sanatı projelerine katıldı, ulusal ve uluslararası video art, posta sa¬natı projeleri düzenledi. Popüler kültürle ilgilenmeye başladığı 2007'den itibaren bu konularda resimler üretti. Yeşilçam dönemi Türk filmlerinde rol alan sanatçı portrelerinin, film karelerinin yanı sıra güncel olaylarla ilgili resimler yaptı. Popüler kültür imgeleri ve güncel olaylarla ilgili sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümünde ders veriyor.

Kaynak: Hürriyet

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