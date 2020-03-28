Hülya Koçyiğit, yönetmen Derviş Zaim'i konuk etti
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Hülya Koçyiğit, Derviş Zaim, Magazin

Hülya Koçyiğit, yönetmen Derviş Zaim'i konuk etti

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, her Pazar günü saat 12: 00'de TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit'in bu haftaki konuğu yönetmen Derviş Zaim oldu. İşte detaylar..

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Hülya Koçyiğit, yönetmen Derviş Zaim'i konuk etti

Programın hemen başında son filmini bitirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Derviş Zaim'in kitaplarıyla başlayan sohbet, sinema ile devam etti.



'İlham emeğe gelir'

Yazarlıkla ilgili "Yazarlığın büyük oranı yazdığını beğenmeyip çöpe atmaktır" diyen Zaim, 'Film Gibi Hayatlar' programında ilham diye bir şeyin olmadığını da iddia ederek; "İlham sizi ziyarete gelebilir ama çok çalışırsanız, mesai harcayana, kan ve ter dökene gelebilir. Öğrencilerimiz, bazı insanlar düşünüyor ki ben yayayım ilham gelir yürür giderim. Böyle bir şey yok, emeğe gelir ilham" dedi.



'İngiltere'de sinema eğitimi aldım'

Derviş Zaim'in sinemaya geçiş dönemiyle devam eden sohbette Zaim "Basamakları teker teker çıktım, alternatif yolları tercih etmem birçok şeyi sorgulamama neden oldu. Otuzlu yaşlarımda İngiltere'de sinema eğitimi aldım. Hocalarım da beni ezmedi bu çok değerliydi" dedi.

Hülya Koçyiğit'in "Sinemanın dahilerinden birisin" dediği Derviş Zaim'le ilk filmi 'Tabutta Röveşata' ile ilgili anılarını anlatırken değerli isim Tuncel Kurtiz'den, onunla geçen görüşmelerinden ve hazırlık günlerinden bahsetti. Aldığı borçlarla, dişten tırnaktan arttırdıklarıyla, oyuncuların da yaptığı fedakarlıkla ilk filmini çektiğini belirtti.



'Egoyu dizginlemelisin'

Hülya Koçyiğit'in Zaim'in alığı ödüllerden bahsetmesi üzerine de Zaim, başarının büyük bir tehlike olduğunu belirtirken "Iskaladığını düşünmezsin başarılı olduğunda, alkışlar geldiğinde fazla kapılmamalısın buna, alçak gönüllü olmalısın, ego olacak ama egoyu da at gibi dizginlemelisin" dedi. Zaim 'Filler ve Çimen' filminden görüntüleri izlerken "Rüya kadro" dedi ve son olarak dünyada bizi gururlandıran Haluk Bilginer'i de tebrik ederek; "Haluk Bilginer set ahlakı olarak ta örnek bir isimdir, daha nice ödüllere" dedi



'Eğer herkes sizi seviyorsa...'

Derviş Zaim'in "Film doğduktan sonra bizden çıkar, bebeğe benzer. Emekleyip, iki ayağının üzerinde durmaya başlayana kadar arkasında duracaksınız, o süreçte yanında olacaksınız sonra kendisi yolunu bulacaktır" sözleri dikkat çekerken, eleştirilmek ile ilgili de konuştu: "Herkes sizi seviyorsa, alkışlıyorsa yaptığınız işte bir yanlışlık vardır, yarı – yarıya olursa iyi bir iş yaptınız demektir, yaptığınız doğru bir iştir. Eleştiriye de açık olmalı, onları dikkate almalısınız."



& ;'Tuz Gölü'nden Ayrılırken Çok Üzüldüm'

Çekimlerinde kullandığı mekanlarla olan etkileşiminin film bittikten sonra da devam ettiğini belirten Derviş Zaim 2003 yılında çektiği Çamur filminin mekanlarından biri olan Tuz Gölü'nü 2008 yılında çektiği Nokta filminde geriye dönme ihtiyacı hissederek kullandığını, ayrılırken de çok üzüldüğünü belirtti.& ;

Hülya Koçyiğit'in sunumuyla Derviş Zaim'in konuk olduğu "Film Gibi Hayatlar" çok özel yeni bölümüyle 29 Mart Pazar günü saat 12: 00'de TRT2'de.

Kaynak: Snob Magazin

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