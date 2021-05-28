Hülya Kayhan kimdir? Uzman Eczacı Hülya Kayhan kaç yaşında, nereli? Hülya Kayhan biyografisi!

Aromaterapi alanının en büyük hocalarından dersler alan ve farklı dillerde tüm kaynakları titizlikle tarayarak, aromaterapi konusuna hakimiyetini pekiştiren Hülya Kayhan, esansiyel yağ formüllerini toplum sağlığının yararına sunmak adına adım atarak, bir marka yaratmaya karar verdi. Peki, Çağla İle Yeni Bir Konuğu olan Hülya Kayhan kimdir? Uzman Eczacı Hülya Kayhan kaç yaşında, nereli? Hülya Kayhan mesleği nedir? Hülya Kayhan hayatı ve biyografisi nedir?

Aromaterapi alanının en büyük hocalarından dersler alan ve farklı dillerde tüm kaynakları titizlikle tarayarak, aromaterapi konusuna hakimiyetini pekiştiren Hülya Kayhan, esansiyel yağ formüllerini toplum sağlığının yararına sunmak adına adım atarak, bir marka yaratmaya karar verdi. Çağla İle Yeni Bir Konuğu olan Hülya Kayhan kimdir? Uzman Eczacı Hülya Kayhan kaç yaşında, nereli? Hülya Kayhan mesleği nedir? Hülya Kayhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜLYA KAYHAN KİMDİR?

1971 yılında Lüleburgaz'ın Yenibedir köyünde doğdu. 5.sınıfta girdiği Anadolu Liseleri sınavını, Kırklareli 3.sü olarak kazanarak Edirne Anadolu Lisesi'nde öğrenim görme hakkı elde etti.

Lisenin ardından girdiği üniversite sınavında, hikâyeleriyle büyüdüğü şifalı bitkilerin sırlarını öğrenmek için İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni tercih etti ve kazandı. 1995 yılında Eczacılık Fakültesi'nden mezun olarak, Farmasotik Teknoloji alanında yüksek lisans yapmak üzere Londra'ya gitti. University of London King's College'deki yüksek lisans eğitimi boyunca, aromaterapi ve fitoterapiyi kapsayan alternatif tedavi dersleri aldı. Aromaterapi, oldukça ilgisini çekti ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmaya başladı.

Aromaterapi alanının en büyük hocalarından dersler alan ve farklı dillerde tüm kaynakları titizlikle tarayarak, aromaterapi konusuna hakimiyetini pekiştiren Hülya Kayhan, esansiyel yağ formüllerini toplum sağlığının yararına sunmak adına adım atarak, bir marka yaratmaya karar verdi.

Birçok hastalığa ve şikâyete derman olacak bitki özlü esansiyel yağları gerekli onay ve izinleri de alarak, Art de Huile markası ile üretmeye başladı.

Bugün aromaterapi konusunda bilgisine ve özgün formüllerine en çok güvenilen eczacıların başında gelen Hülya Kayhan, üretimin yanı sıra aromaterapiyle ilgili konferanslar düzenleyerek, eczacı meslektaşlarına ve doktorlara eğitimler vererek ve panellere katılarak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de tıbbi aromaterapi'nin, doktor reçetesine girmesine öncülük etmektedir.