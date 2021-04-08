Hülya Darcan kimdir? Hülya Darcan biyografisi!

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi. Hülya Darcan kimdir? Hülya Darcan kaç yaşında, nereli? Hülya Darcan hayatı ve biyografisi nedir?

Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar. Hülya Darcan kimdir? Hülya Darcan kaç yaşında, nereli? Hülya Darcan hayatı ve biyografisi nedir? 1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi. İşte detaylar haberimizde…

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

Hülya Darcan (d. 27 Nisan 1951, İzmir), Türk oyuncudur.

Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi.

TELEVİZYON DİZİLERİ

• 2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Lütfiye Duman

• 2020 - Şeref Sözü

• 2014-2019 - Diriliş:Ertuğrul - Hayme Ana

• 2012 - Dila Hanım

• 2012 - Leyla'nın Evi

• 2011 - Kalbim Seni Seçti

• 2010 - Samanyolu

• 2008 - Binbir Gece (Konuk Oyuncu)

• 2007 - Tutsak

• 2007 - Vazgeç Gönlüm

• 2006 - İyi ki Varsın

• 2005 - Zeytin Dalı

• 2004 - Büyük Yalan

• 2003 - Hırçın Menekşe

• 2003 - Baba

• 2002 - Zeybek Ateşi

• 1995 - Bizim Ev

FİLMOGRAFİSİ

• 1990 - Kara Elmas

• 1973 - Tarkan: Güçlü Kahraman

• 1973 - Dağlar Kurbanı

• 1973 - Ali ile Gül

• 1973 - Muhteşem Hırsız

• 1973 - Ali'ye Gönül Verdim

• 1973 - Kaderimiz

• 1972 - Örümcek

• 1972 - Cehennemin Beş Delisi

• 1972 - Yirmi Yıl Sonra

• 1972 - İnsafsız

• 1971 - Fakir Kızın Kısmeti

• 1971 - Dudaktan Tabanca

• 1971 - En Kralına Tek Kurşun

• 1971 - Fedailer Mangası

• 1971 - Kanunsuz Yaşayanlar

• 1971 - Ölmeden Tövbe Et

• 1971 - Sıra Sende Yosma

• 1971 - Silahlar Konuşuyor

• 1971 - Yalnız Değiliz

• 1971 - Yumruk Yumruğa

• 1971 - Haraç

• 1970 - Kaderin Ağları

• 1970 - Tehlikeli Oyun

• 1970 - Canlı Hedef

• 1970 - Dağların Kartalı

• 1970 - Altın Tabancalı Adam

• 1970 - Aslan Yürekli Mahkum

• 1970 - Deliormanlı

• 1970 - Kadın Satılmaz

• 1970 - Kanlı Kader

• 1970 - Kara Leke

• 1970 - Yaslı Gelin

• 1969 - Ana Yüreği

• 1969 - Hedefte Vuruşanlar

• 1969 - Kanlı Gelinlik

• 1969 - Kendi Düşen Ağlamaz

• 1969 - Sabah Olmasın

• 1969 - Şeytanın Oyunu

• 1969 - Şirvan

• 1969 - Anadolu Soygunu

• 1969 - Asi Kabadayı

• 1969 - Asrın Kralı

• 1969 - Beyaz Mendilim

• 1969 - Bir Aşk Türküsü

• 1969 - Çile

• 1969 - Dağa Çıkan Kız

• 1969 - Kurşunların Kanunu

• 1969 - Çakırcalı Mehmet Efe ve Ayşe

• 1969 - Dişi Eşkiya

• 1969 - Beşikteki Miras

• 1968 - Gültekin Asya Kartalı

• 1968 - Hakanlar Savaşı

• 1968 - Sinanoğlu'nun Dönüşü

• 1968 - Sinanoğlu

• 1968 - Karanlık Yollar

• 1968 - Bir Mahkum Kaçtı

• 1968 - Talihsiz Meryem

• 1968 - Beş Ateşli Kadın

• 1968 - Dertli Pınar

• 1967 - Kanunsuz Toprak

• 1967 - Kurbanlık Katil

• 1967 - Çelik Bilek

• 1967 - Kara Kartal

• 1967 - Silahları Ellerinde Öldüler