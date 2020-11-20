Hülya Avşar kimdir? Kaç yaşındadır? Nereli? Hülya Avşar biyografisi!

Magazin dünyasının önde gelen ismi Hülya Avşar kimdir? Avşar kızı olarak bilinen Hülya Avşar hakkında özel hayatı ve kariyeri ile ilgili merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. Peki Hülya Avşar kimdir? Kaç yaşındadır? Nereli? Hülya Avşar biyografisi!

Magazin dünyasının önde gelen ismi Hülya Avşar kimdir? Avşar kızı olarak bilinen Hülya Avşar hakkında özel hayatı ve kariyeri ile ilgili merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. Peki Hülya Avşar kimdir? Kaç yaşındadır? Nereli? Hülya Avşar biyografisi! İşte detaylar haberimizde...

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 yılında Balıkesir'de doğan, Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu.

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağırılırdı. Bu söz "sarışın" anlamına gelmektedirAnne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur.Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur.Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

KARİYERİ

Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu.Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. "Aradın Mı" adlı Serdar Ortaç parçasıyla o yıl her yerde dinlendi. Şarkının klibinin de beğenilmesi üzerine, "Aradın Mı", Hülya Avşar'ın "Bu Gece Uzun Olacak"tan sonra en çok bilinen şarkısı oldu. Albümden ikinci klip "Ah Be Güzelim" parçasına çekildi. Sanatçı, bu şarkıyla da başarı sağladı.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Show TV'de Hülya Avşar Show'u yaptı. Medyapım tarafından talk show formatında yayınlanan programının yönetmenliğini Birkan Uz ve Uğur Aksay yaptı. Avşar Show aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16/9 mm sinematografik formattaki dijital rejili seti ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır.Avşar, TV şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka, reklam filmlerinde oynadı ve hâlâ Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapmaktadır.

2001 yılında kendi adını taşıyan Hülya Avşar by H markasını kurmuştur. Kendisinin de üzerinden çıkarmadığı siyah-beyaz düz basic t-shirtler web sitesi www.byh.com.tr üzerinden satışa sunulmaktadır. Spora ve tenise tutkunluğuyla bilinen Avşar'ın 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Cup tenis turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı kazandırmaktadır.

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra (1998) isminde bir kız çocuğu sahibidir. Çift, 2005 yılında boşandı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra bir süre iş adamı Sadettin Saran ile beraber olmuştur.

Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden hayatını kaybetmiştir.24-25 Ağustos 2009 tarihlerinde Milliyet'te yayımlanan röportajında Kürt açılımını hakkında görüşlerini bildirmesiyle hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle soruşturma açıldı.Soruşturmayı yürüten savcı, Avşar hakkında takipsizlik kararı verdi.

MÜZİK ALBÜMLERİ

1988: Her şey Gönlünce Olsun

1990: Hatırlar mısın?

1991: Hülya Gibi

1993: Dost Musun Düşman Mı?

1995: Yarası Saklım

1998: Hayat Böyle

2000: Sevdim

2002: Aşıklar Delidir

2009: Kişiye Özel-HauteCouture

2011: Geçmiş Olsun

2013: Aşk Büyükse

OYNADIĞI DİZİLER

İntibah (1982)

Sevginin Gücü (1993)

Süper Yıldız (1996)

Ah Bir Zengin Olsam (1999)

Savunma (2000)

Zümrüt (2004)

Kadın İsterse (2004)

Kadın Severse (2006)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016)

SUNUCULUK YAPTIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Çek Bakalım

Alaturka Solist

Hülya Avşar Soruyor

Hülya Avşar Show

Hülya Avşar'la Sen Bilirsin

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