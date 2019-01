Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi

Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmi Hülya Avşar'ın kendini tatmin ettiği sahne Türk sinemasına damga vurmuştu. Rafel Cemo Çetin, babasının filmini 26 yıl sonra 'New York In New York' adıyla yeniden yorumladı.

HÜLYA'NIN KENDİNİ TATMİN ETTİĞİ SAHNEYİ CANLANDIRDI

'Dilber'i canlandıran Mine Kılıç, 26 yıl önce Hülya Avşar'ın 'Berlin In Berlin'deki kendini tatmin etme sahnesini 'New York In New York'ta tekrarladı.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleştirilen gerilim - dram türündeki 'New York New York'u Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli yönetirken filmin başrollerini Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu, Ege Deniz, Furkan İncegül, Gökçeay Yıldız, Serdar Deniz ve Ayla Algan paylaştı.

Hülya Avşar

FİLMİN KONUSU NE?

Amerika, New York'ta yaşayan Türk bir ailenin gelini olan 'Dilber'in bir kaza sonucu kocasını öldüren New York'lu fotoğrafçı 'Dylan', çektiği vicdan azabıyla daha fazla yaşayamaz ve 'Dilber'i bulup ondan özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonu, evin büyük oğlu 'Mürtüz'ün de olaylara şahitlik etmesiyle büyük bir kovalamacaya dönüşür. 'Dylan', canı pahasına 'Mürtüz'den kaçarken, tesadüf eseri kendisini düşmanın evinde hapiste bulur. Törelere göre, 'özür dilemeye gelip evlerine sığınan Tanrı misafiri öldürülemez.' Ailesine ve törelere başkaldıramayan ama abisinin intikamını almak isteyen Mürtüz, elinde silahıyla 'Dylan'ın evden çıkmasını bekler.