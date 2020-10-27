Hulusi Kentmen'in evi restore ediliyor

YEŞİLÇAM'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in, İzmit'te bulunan evi restore ediliyor.

YEŞİLÇAM'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in, İzmit 'te bulunan evi restore ediliyor. Ev, 1,5 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmalarının ardından sanat evi olarak kullanılacak.

İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Hulusi Kentmen'in, İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evinin restorasyonu için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve zamanla harabeye dönen ev, yapılan restore işleminin ardından yeniden hayata kazandırılacak. Yaklaşık 1,5 yıl sürmesi tahmin edilen restorasyon çalışmalarının ardından tarihi evin halka açık bir sanat evi olması planlanıyor. Aslına uygun bir şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

Restorasyon çalışmasıyla birlikte evin yeniden hayata kazandırılmasının hem mahalleye hem de kente bir değer katacağını ifade eden mahalle sakini Rıza Öziriç, "Ünlü sanatçı Hulusi Kentmen 'in binası olması hepimiz tarafından biliniyordu. Yıllardır atıl durumdaydı ve restorasyon çalışmasının başlatılması bizi çok memnun etti" dedi.

Bu restorasyon çalışmasının kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirten mahalleli Ahmet Ocak, "Yıllardır atıl durumda bulunan bu ev İzmit Belediyesi tarafından restore edilecekmiş, duyunca çok onurlandık. Bizler de komşusu olarak bu projeyi çok yerinde bulduk. Yaklaşık 15 senedir kapısı bile açılmadığı için atıl durumda kalmıştı. Şu anda yeniden bir Yeşilçam yıldızının evinin hayata kazandırılacak olması bizi mutlu etti" diye konuştu.

- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ