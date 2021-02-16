Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

16.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Soylu ve Akar saat 14:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit edilen 13 vatandaşımız yüreğimizi yakarken, Ankara'da siyasilerin yoğun bir trafiği oldu.

BAKANLAR CHP LİDERİNE BİLGİ VERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmede Gara operasyonuyla ilgili olarak CHP liderine bilgi verdi.

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

AKŞENER'İ ZİYARET EDECEKLER

İki bakan yaklaşık olarak 1 saatlik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrıldı. Soylu ve Akar saat 14:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek ve operasyonla ilgili bilgi verecek.

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM'DE OPERASYONLA İLGİLİ BİLGİ VERECEKLER

Bakanlar Akşener'i de bilgilendirdikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda vekillere Gara operasyonuyla ilgili olarak bilgi verecek.

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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