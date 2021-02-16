Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Soylu ve Akar saat 14:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
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BAKANLAR CHP LİDERİNE BİLGİ VERDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmede Gara operasyonuyla ilgili olarak CHP liderine bilgi verdi.
AKŞENER'İ ZİYARET EDECEKLER
İki bakan yaklaşık olarak 1 saatlik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrıldı. Soylu ve Akar saat 14:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek ve operasyonla ilgili bilgi verecek.
TBMM'DE OPERASYONLA İLGİLİ BİLGİ VERECEKLER
Bakanlar Akşener'i de bilgilendirdikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda vekillere Gara operasyonuyla ilgili olarak bilgi verecek.