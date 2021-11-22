Hulusi Akar'dan komşu ülkeye çok sert tepki: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı video konferans toplantısı düzenlendi.

Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdiği toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDE CİDDİ BİR ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR"

Talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini dile getiren Akar, terörle mücadelenin komşu ülkelerin haklarına ve sınırlarına saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirten Akar, "Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor" dedi.

"YUNANİSTAN MAĞDUR ALGISI OLUŞTURMAK İSTİYOR"

Ege, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz. Biz bu şekilde davranırken Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor."

"TAMAMEN RİYAKARLIKTIR"

Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığını dile getiren Bakan Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor ancak Yunan sahil güvenliğinin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmelerini, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakarlık, ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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