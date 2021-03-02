Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu eğitimi, hayatı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu eğitimi, hayatı!

02.03.2021 23:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:39
Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu eğitimi, hayatı!

Ünlü gazeteci Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu eğitimi, hayatı! Detaylar haberimizde.

Ünlü gazeteci Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu eğitimi, hayatı! Detaylar haberimizde.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu 1958 yılında Giresun'da doğmuştur. Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olan Cevizoğlu 23 Kasım 2009 tarihinde DSHP Kurucu Genel Başkanı olmuş ve 39 gün başkanlık yaptıktan sonra istifa etmiştir.Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı.

1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir.Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlanan program şu an Ulusal Kanal'da devam etmektedir. 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olmuş, fakat seçilememiştir. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı oldu. 13 Ocak 2010 tarihi itibarıyla DSHP genel başkanlığından istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı.2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisinden İzmir 1.Bölge'den milletvekili adayı oldu.Hulki Cevizoğlu haberleri için tıklayın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Şeyma Subaşı Hakan Akkaya Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli? Hulki Cevizoğlu eğitimi, hayatı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 23:40:18. #1.14#
title