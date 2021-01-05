Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu kaç yaşında, nereli?

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Dr. HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu,1 Mayıs 1958 yılında Giresun'da doğdu. Cevizoğlu, Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır.

Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program şu an Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememiştir[2]. 23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı olmuş ve 13 Ocak 2010'da istifa etmiştir.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştı. 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.