Hükümlüler, eğitim merkezine dönüştürülen eski koğuş binasında meslek öğrenecek

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunun iş gücüne destek veren hükümlüler, eski koğuş binasında açılan eğitim merkezinde meslek sahibi olacak.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunun iş gücüne destek veren hükümlüler, eski koğuş binasında açılan eğitim merkezinde meslek sahibi olacak.

Yaklaşık 7 bin 300 dekarda kurulu Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı onayıyla açılan hayvancılık, et ve süt işleme, tarım, mobilya, demir döşeme gibi 30 iş kolunda üretim yapılıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında eski koğuş binasında açılan Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezinde de hükümlülere, inşaat, metal, gıda, moda tasarım ile motorlu araçlar teknolojileri, hayvan yöneticiliği ve sağlığı ile tarım branşlarında eğitim verilecek.

Hükümlüler teorik eğitimlerin ardından ustalık, çıraklık kalfalık gibi belgelerin yanı sıra meslek lisesi diploması alabilecek.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, AA muhabirine, kurumun Türkiye'nin en büyük açık cezaevlerinden olduğunu söyledi.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok atölyede yaklaşık 1500 hükümlünün iş imkanına kavuştuğunu dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Atölyelerde çalışan hükümlülerimiz, aynı zamanda çeşitli kurslara katılıyor. Geçmişte bu kursları Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla sertifikaya dönüştürmeye çalışıyorduk. Son zamanlarda atölyelerde yapılan sertifikalandırma çalışmaları, Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü' kapsamında mesleki eğitim merkezlerine dönüştürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleriyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin bir araya gelmesiyle, koğuş olarak kullanılan atıl binayı tadilattan geçirerek 11 derslikli mesleki eğitim merkezine dönüştürdük."

Torun, eğitim merkezine, kurumda Mart 2009'da şehit edilen infaz koruma başmemuru Abit Tüber'in adını verdiklerini anlattı.

"Elimizden gelen mesleki eğitim altyapısını sunuyoruz"

Merkezin Kurucu Müdürü Türker Yavuzer ise suça bir şekilde karışmış kişilerin ustalık, çıraklık ve kalfalık gibi belgelerle tahliye olabileceğini, hatta cezai müeyyideleri 4 yıl ve üzerindekilerin meslek lisesi diploması alabileceğini belirtti.

Eski çıraklık ve yeni mesleki eğitim mevzuatıyla 81 alanda ve 123 alt alanda kurs açabileceklerine değinen Yavuzer, şöyle konuştu:

"Hükümlülerimiz, mesleki eğitim, çıraklık, ustalık, kalfalık diplomasını alabilmelerinin yanında hobi amaçlı meslek edinebilecek. Hükümlülerimizin tahliye olduktan sonra girişimcilik ve sosyoekonomik yönünü artırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Bir şekilde suça karışmış arkadaşlarımızın tahliye olduktan sonra tekrar suça bulaşmaması için hem devlet memuru hem de vatandaşlık vazifesi olarak elimizden gelen mesleki eğitim altyapısını sunuyoruz. Bahsettiğimiz 81 alanda tıpkı özel okuldan eğitim alıyormuş gibi kişisel gelişim, hobi veya işe girme amaçlı sertifikalandırma çalışmaları yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul