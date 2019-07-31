Hükümlüler Bodrum sahillerini temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adaboğazı kıyısında çevre temizliği yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolün ardından, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü Adaboğazı Mevkisi'nde kıyı temizliği yaptı. Temizlik, katı atık toplama teknesi olan 'Venüs' ile gerçekleştirildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu tarafından hazırlanan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' adlı proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kıyı ve çevre temizliği yapılırken, farkındalık yaratma amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan üzerinde 'Lütfen çöp atmayın', 'Temizlemek bizim, korumak hepimizin görevi' ve 'Temiz insan, temiz çevre' yazılı tabelalar da bölgeye yerleştirildi.

Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırma amacıyla Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA